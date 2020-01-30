Началось рассмотрение крупнейшего в истории Финляндии дела о наркоторговле

В уездном суде Хельсинки сегодня началось рассмотрение крупнейшего в истории Финляндии дела о торговле наркотиками. На скамье подсудимых около 50 человек – среди них бывший глава преступной группировки Cannonball Янне Транберг и бизнесмен Нико Ранта-ахо, пишет Yle.ee.