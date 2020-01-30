Началось рассмотрение крупнейшего в истории Финляндии дела о наркоторговле
В уездном суде Хельсинки сегодня началось рассмотрение крупнейшего в истории Финляндии дела о торговле наркотиками. На скамье подсудимых около 50 человек – среди них бывший глава преступной группировки Cannonball Янне Транберг и бизнесмен Нико Ранта-ахо, пишет Yle.ee.
В деле с кодовым названием Katiska (Мережа) речь идет о масштабной торговле наркотическими и допинговыми веществами и об отмывании денег.
Главными фигурантами дела являются бывший глава организованной преступной группировки Cannonball Янне Транберг и бизнесмен Нико Ринта-ахо.
В общей сложности на скамье подсудимых 54 человека. Среди них – звезды и деятели шоу-бизнеса.