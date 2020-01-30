Чт, 30.01.2020
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  • Началось рассмотрение крупнейшего в истории Финляндии дела о наркоторговле

Началось рассмотрение крупнейшего в истории Финляндии дела о наркоторговле
На скамье подсудимых также звезды и деятели шоу-бизнеса

Фото иллюстративное.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

В уездном суде Хельсинки сегодня началось рассмотрение крупнейшего в истории Финляндии дела о торговле наркотиками. На скамье подсудимых около 50 человек – среди них бывший глава преступной группировки Cannonball Янне Транберг и бизнесмен Нико Ранта-ахо, пишет Yle.ee.

В деле с кодовым названием Katiska (Мережа) речь идет о масштабной торговле наркотическими и допинговыми веществами и об отмывании денег.

Главными фигурантами дела являются бывший глава организованной преступной группировки Cannonball Янне Транберг и бизнесмен Нико Ринта-ахо.

В общей сложности на скамье подсудимых 54 человека. Среди них – звезды и деятели шоу-бизнеса.

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