Опрос: рейтинги Партии реформ и Центристской партии сравнялись

Большой отрыв оппозиционной Партии реформ от возглавляющих правительство центристов, возникший после парламентских выборов весной 2019 года, к настоящему времени сократился до минимального значения, пишет Rus.ERR.
Об этом свидетельствуют результаты январского опроса общественного мнения, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.
В январе Партию реформ поддерживали 25%, а Центристскую партию - 24% респондентов, хотя еще в октябре прошлого года главная оппозиционная партия опережала центристов на 10 процентных пунктов.
Третье место по популярности занимает Консервативная народная партия (18%), следом за которой расположились Социал-демократическая партия (10%), "Ээсти 200" (8%) и "Отечество" (7%).
Совокупная поддержка партий правящей коалиции (Центристская партия, EKRE и "Отечество") составила в январе 49%, а суммарный рейтинг оппозиции (реформисты и соцдемы) - 35%.