Опрос: рейтинги Партии реформ и Центристской партии сравнялись

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса общественного мнения, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.

В январе Партию реформ поддерживали 25%, а Центристскую партию - 24% респондентов, хотя еще в октябре прошлого года главная оппозиционная партия опережала центристов на 10 процентных пунктов.

Третье место по популярности занимает Консервативная народная партия (18%), следом за которой расположились Социал-демократическая партия (10%), "Ээсти 200" (8%) и "Отечество" (7%).