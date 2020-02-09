Галерея ⟩ Вот это спрос: магазинные прилавки с водой резко опустели

Из-за аварии водопровода город Синди, в котором проживает около 4000 человек, в субботу вечером остался без воды. Людям, ожидающим ремонта, был предложен доступ к воде из четырех резервуаров, которые предприятие Pärnu Vesi распределило по всей затронутой аварией территории.
Однако распределение оказалось несколько странным, и поэтому самый большой дефицит воды испытали именно в Синди.
Предприятие Pärnu Vesi сообщило на своем сайте, что авария произошла на центральном водопроводе Синиди, из-за чего 8 и 9 февраля наблюдаются проблемы с водоснабжением в Пайкузе. Аварийная бригада Pärnu Vesi начала заниматься устранением неисправностей поздно вечером в субботу.
Сегодня утром компания Pärnu Vesi объявила, что, поскольку точное время завершения работ неизвестно, емкости для воды будут размещены в четырех местах: в Пайкузе на пересечении улиц Линну-теэ и Хайгру, у магазина Coop на бульваре Пярнаде и на Пустуки-теэ,14. В Синди же единственный резервуар поставили у детсада на улице Тёэстузе.
В Пайкузе, где проживает 2000 жителей, а без воды осталась лишь часть поселка, было доставлено несколько баков, тогда как в Синди, где жителей - 4000 человек, а вода пропала у всех, пришлось довольствоваться одним 700-литровым резервуаром.
В итоге он опустел примерно за 20 минут. А жители города заодно опустошили прилавки магазинов и местной заправки, скупив всю бутилированную воду.
Представитель Pärnu Vesi Роман Ваба сказал, что перед доставкой фирма консультировалась с паевым товариществом Sindi Vesi, в зоне ответственности которого находится аварийный отрезок трассы. Именно представители этой фирмы сказали, что резервуар большего объема не потребуется.
Глава OÜ Sindi Vesi Антс Тормилинд сказал, что, поскольку компания считала, что на устранение неисправности потребуется меньше времени, чем оказалось на деле, она не запросила больше воды для горожан. Задним числом Тормилинд признал, что это действительно была ошибка планирования.