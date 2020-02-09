Галерея ⟩ Вот это спрос: магазинные прилавки с водой резко опустели

Однако распределение оказалось несколько странным, и поэтому самый большой дефицит воды испытали именно в Синди.

Предприятие Pärnu Vesi сообщило на своем сайте, что авария произошла на центральном водопроводе Синиди, из-за чего 8 и 9 февраля наблюдаются проблемы с водоснабжением в Пайкузе. Аварийная бригада Pärnu Vesi начала заниматься устранением неисправностей поздно вечером в субботу.

Сегодня утром компания Pärnu Vesi объявила, что, поскольку точное время завершения работ неизвестно, емкости для воды будут размещены в четырех местах: в Пайкузе на пересечении улиц Линну-теэ и Хайгру, у магазина Coop на бульваре Пярнаде и на Пустуки-теэ,14. В Синди же единственный резервуар поставили у детсада на улице Тёэстузе.

В Пайкузе, где проживает 2000 жителей, а без воды осталась лишь часть поселка, было доставлено несколько баков, тогда как в Синди, где жителей - 4000 человек, а вода пропала у всех, пришлось довольствоваться одним 700-литровым резервуаром.

В итоге он опустел примерно за 20 минут. А жители города заодно опустошили прилавки магазинов и местной заправки, скупив всю бутилированную воду.

Представитель Pärnu Vesi Роман Ваба сказал, что перед доставкой фирма консультировалась с паевым товариществом Sindi Vesi, в зоне ответственности которого находится аварийный отрезок трассы. Именно представители этой фирмы сказали, что резервуар большего объема не потребуется.