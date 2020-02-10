Литовская Maxima могла несколько дней торговать зараженным мясом

По словам замдиректора ГПВС Мантаса Сташкявичюса, о небезопасных продуктах фирмы Biovela торговая сеть Maxima в Литве знала еще 3 февраля, но информировала об этом лишь 7 февраля. По его словам, небезопасное мясо также могло быть продано покупателям.

"Несомненно, может быть, ведь достаточно крупный центр и большое количество людей. До 7 февраля не применялись меры, либо о них не было известно", – заявил на пресс-конференции Сташкявичюс.

В пятницу Maxima остановила торговлю свежим мясом после выявления биологических загрязнений сальмонеллой в продукции компании Biovela - в свиной шейке и окороке. В субботу торговля была возобновлена.