Литовская Maxima могла несколько дней торговать зараженным мясом

Зараженное сальмонеллой мясо в литовских супермаркетах торговой сети Maxima могло продаваться несколько дней, заявил представитель Государственной продовольственно-ветеринарная службы Литвы (ГПВС), передает BNS.
По словам замдиректора ГПВС Мантаса Сташкявичюса, о небезопасных продуктах фирмы Biovela торговая сеть Maxima в Литве знала еще 3 февраля, но информировала об этом лишь 7 февраля. По его словам, небезопасное мясо также могло быть продано покупателям.
"Несомненно, может быть, ведь достаточно крупный центр и большое количество людей. До 7 февраля не применялись меры, либо о них не было известно", – заявил на пресс-конференции Сташкявичюс.
В пятницу Maxima остановила торговлю свежим мясом после выявления биологических загрязнений сальмонеллой в продукции компании Biovela - в свиной шейке и окороке. В субботу торговля была возобновлена.
Напомним, что в субботу руководитель по коммуникациям Maxima Eesti Регина Сальму сказала Rus.Postimees, что в основном ассортименте Maxima Eesti нет ни свежего мяса данного производителя, ни изготовленной из него продукции. "Также производство Maxima Eesti не использует свежее мясо данного производителя и изготовленную из него продукцию для приготовления своей продукции", - уточнила Сальму.