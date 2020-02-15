В центре Калининграда застрелена семейная пара, ранен их ребенок

Улица закрыта для движения, на проезжей части лежит автоматическое стрелковое оружие. Сотрудники силовых структур информацию о количестве убитых уточнить отказались, но факт стрельбы подтвердили.

Как сообщают российские СМИ, погибшие - семейная пара, стерлявший также ранил их ребенка.

По данным местного издания "КЛОПС", у входа в Центральный рынок неизвестный расстрелял из охотничьего карабина автомобиль, в котором сидела семейная пара с ребенком-подростком.