В центре Калининграда застрелена семейная пара, ранен их ребенок

В Калининграде вечером произошла перестрелка у Центрального рынка, сообщает издание «Новый Калининград» со ссылкой на очевидцев. Погибли два человека.
Улица закрыта для движения, на проезжей части лежит автоматическое стрелковое оружие. Сотрудники силовых структур информацию о количестве убитых уточнить отказались, но факт стрельбы подтвердили.
Как сообщают российские СМИ, погибшие - семейная пара, стерлявший также ранил их ребенка.
По данным местного издания "КЛОПС", у входа в Центральный рынок неизвестный расстрелял из охотничьего карабина автомобиль, в котором сидела семейная пара с ребенком-подростком.
Убив отца и мать, а также ранив их ребенка, стрелок попытался застрелиться, однако ему это не удалось. Преступник с травмами был доставлен в больницу.