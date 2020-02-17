Четверть населения Эстонии уже подала декларации о доходах

К вечеру понедельника декларации о доходах подали 360 000 человек, из них более 1000 человек подали декларации на бумаге.
Возврату подлежит 110 млн евро переплаченного подоходного налога, люди должны будут доплатить около 5,7 млн евро налога, сообщила BNS пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента (MTA) Геа Отса.
По сравнению с прошлым годом, по данным департамента, установлен новый рекорд — к полуночи 17 февраля прошлого года было подано всего 348 000 деклараций, из них на бумаге 650. 22 процента деклараций жители Эстонии подали с помощью гаджетов.
В понедельник в бюро департамента в Таллинне были длинные очереди, ждать приходилось до трех часов. По этой причине департамент рекомендует людям не спешить в бюро ведомства в предстоящие дни. Декларации о доходах в этом году в Эстонии можно подавать до 30 апреля.