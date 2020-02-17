Четверть населения Эстонии уже подала декларации о доходах

По сравнению с прошлым годом, по данным департамента, установлен новый рекорд — к полуночи 17 февраля прошлого года было подано всего 348 000 деклараций, из них на бумаге 650. 22 процента деклараций жители Эстонии подали с помощью гаджетов.

В понедельник в бюро департамента в Таллинне были длинные очереди, ждать приходилось до трех часов. По этой причине департамент рекомендует людям не спешить в бюро ведомства в предстоящие дни. Декларации о доходах в этом году в Эстонии можно подавать до 30 апреля.