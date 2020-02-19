Ильвес: надеюсь, что Запад еще не кончился

- Вы только что слушали Эммануэля Макрона, который, по сути, сказал, что Европа должна развивать свою защиту, чтобы уравновесить Соединенные штаты Америки, а с Россией нужно вести отличную от проводимой США политику. Какие чувства вызвали у вас эти слова?

- Я думаю, что как мне, так и очень многим людям в зале это осталось непонятным. Но это никакая не новая позиция. Он говорил так и раньше. Просто ничего особо не изменилось после того, как пару месяцев назад он вышел с так называемым видением, которое вызвало нервные почесывания.

Заявление о том, что Европа отвечает за случившееся на Украине в 2014 году, действительно было непонятным. И другое заявление: «Я не против России, я не за Россию, я за Европу». Это, как писал Эдвард Лукас, какая-то риторическая игра, у которой нет сути.

- Но, если вспомнить, что Эммануэль Макрон, который во время выборов президента Франции был очень зол, что Россия вмешивалась…

- Он упомянул и это: «Да, было, но американцы тоже вмешивались». Есть большая разница, когда речь идет о каких-то правых радикальных группировках или отдельных деятелях, за которыми нет страны. Такое сравнение, что американцы и россияне вмешивались – ну, это же было не так!

Были некоторые американцы, отдельные правые радикалы, которые действительно пытались что-то сделать. И было проникновение в его сервер, которое организовали спецслужбы России. Тут большая разница. Это примерно то же самое, если бы у Дональда Трампа в интервью спросили, не мешает ли ему, что русские убивают людей, и он сказал бы: «Ну, мы это тоже делаем». Тут нет интеллектуального содержания.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Европа должна проводить более независимую от США политику, например, в отношении России. ФОТО: Christof Stache/AFP/Scanpix

- Безопасность выборов – это тема, о которой вы говорите уже много лет. Один пример – Макрон, в выборы которого на родине вмешивались, и который теперь, кажется, забыл этот урок. Как эта картина выглядит в широком плане?

- Мы в Европе 70 лет говорили о защите континента. Всегда речь шла о какой-то военной защите, и это всегда вызывало проблемы, поскольку кажется, что пытаются создать что-то наряду с НАТО. Такой военной мощи на европейском уровне создать не получается. Согласно последнему видению возникло даже название - PESCO. Но из этого ничего не получилось.

Если мы посмотрим, какие угрозы сейчас имеются у Европы, то мы не должны как в свое время НАТО беспокоиться о том, что произойдет большое вторжение. Скорее в течение последних пяти-шести лет мы замечаем понимание России того, что нет смысла завоевывать Европу. Оккупация – это очень дорого.