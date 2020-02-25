Вот-вот ударят морозы: к концу недели похолодает до -10°C

Если нынешняя зима запомнится чрезвычайным теплом, то конец нынешней недели обещает обескуражить морозами до десяти градусов, сообщила служба погоды.
В ночь на среду преимущественно облачно. Снег и мокрый снег распространятся по всей Эстонии, на островах вероятен дождь. Будет дуть восточный ветер со скоростью 5-12 метров в секунду, на побережье порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от минут трех до плюс двух градусов. Днем облачно, ожидаются снег и мокрый снег, на Юге Эстонии и дождь. Ветер восточный и северо-восточный 7-13, на побережье порывами 17-20 метров в секунду. На Юге Эстонии ветер восточных направлений три-восемь метров в секунду. Температура воздуха от минус двух до плюс трех градусов.
В ночь на четверг облачно с прояснениями. Во многих местах будет идти снег и мокрый снег, на островах и дождь. Ветер восточный и северо-восточный 6-12, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах будет идти снег и мокрый снег, на островах и дождь. Ветер восточный и северо-восточный 6-12, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Температура от минус трех до плюс двух градусов.
В ночь на пятницу преимущественно облачно. Во многих местах будет идти снег и мокрый снег. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от минут одного до минус семи, местами до 10 градусов мороза. Ветер восточный и северо-восточный, на побережье порывами до 15, после обеда ветер повернет на север и будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Температура воздуха от минус трех до плюс одного градусов.