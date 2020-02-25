Вот-вот ударят морозы: к концу недели похолодает до -10°C

В ночь на среду преимущественно облачно. Снег и мокрый снег распространятся по всей Эстонии, на островах вероятен дождь. Будет дуть восточный ветер со скоростью 5-12 метров в секунду, на побережье порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от минут трех до плюс двух градусов. Днем облачно, ожидаются снег и мокрый снег, на Юге Эстонии и дождь. Ветер восточный и северо-восточный 7-13, на побережье порывами 17-20 метров в секунду. На Юге Эстонии ветер восточных направлений три-восемь метров в секунду. Температура воздуха от минус двух до плюс трех градусов.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. Во многих местах будет идти снег и мокрый снег, на островах и дождь. Ветер восточный и северо-восточный 6-12, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах будет идти снег и мокрый снег, на островах и дождь. Ветер восточный и северо-восточный 6-12, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Температура от минус трех до плюс двух градусов.