Попавшие в серьезное ДТП спасатели все еще находятся на больничном

По данным Янно, один спасатель планирует в марте выйти на работу, но только если разрешит лечащий врач. Среди четырех пострадавших спасателей была одна женщина. Янно пояснил, что это добровольный спасатель, на тот момент она входила в состав команды.

Рано утром 31 декабря Раквереская спасательная команда получила вызов в связи с аварией, произошедшей на третьем километре шоссе Раквере-Хальяла, в деревне Тырремяэ, где с трассы выехал прицеп к грузовику. Отреагировавшая на вызов спасательная команда съехала в кювет на скользкой дороге и перевернулась через крышу.