Попавшие в серьезное ДТП спасатели все еще находятся на больничном

Глава Ляэне-Вирумааского спасательного района Идаского спасательного центра Яак Янно сказал Virumaa Teataja, что четыре спасателя, попавшие в аварию в последний день прошлого года, все еще находятся на больничном.
По данным Янно, один спасатель планирует в марте выйти на работу, но только если разрешит лечащий врач. Среди четырех пострадавших спасателей была одна женщина. Янно пояснил, что это добровольный спасатель, на тот момент она входила в состав команды.
Рано утром 31 декабря Раквереская спасательная команда получила вызов в связи с аварией, произошедшей на третьем километре шоссе Раквере-Хальяла, в деревне Тырремяэ, где с трассы выехал прицеп к грузовику. Отреагировавшая на вызов спасательная команда съехала в кювет на скользкой дороге и перевернулась через крышу.
В аварии пострадали все четверо находившихся в кабине спасателей, двоих доставили в Северо-Эстонскую регионльную больницу, а двоих — в Ракверескую. На данный момент все четыре спасателя выписаны из больницы, но все еще находятся на домашнем лечении.