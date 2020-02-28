Туристы из Эстонии должны быть готовы к дополнительным расходам

Хотя обычно страховые компании не компенсируют стоимость отмененной из-за вируса поездки, есть надежда вернуть деньги за билеты, если перевозчики сами отменят рейсы. Но в случае заболевания за границей страховка покрывает все расходы, если поездка не была намеренно предпринята в район эпидемии, пишет Postimees.
Руководитель отдела страхования путешествия Salva Kindlustus Эпп Ульфсак говорит, что если турист сам решает отменить поездку из-за страха перед вирусом, это не является страховым случаем. «Но если рейс отменяет авиакомпания или другая транспортная фирма, как правило, авиакомпании возвращают стоимость неиспользованных билетов. Вероятно, что и отели пойдут навстречу клиентам и смогут, учитывая данную ситуацию, вернуть часть денег», - говорит Ульфсак.
Руководитель отдела по страхованию рисков Swedbank Лийна Лакс сказала, что в случае эпидемии или пандемии страхование путешествия обычно не действует. «Если отмена рейса возникает из-за ограниченный, введенных непосредственно властями, это не страховой случай», - добавляет она.
«Если изменение маршрута является результатом решения третьей стороны, например, авиакомпания отменяет рейсы в страну назначения, следует сначала с требованием о компенсации расходов обратиться в авиакомпанию. Однако, если есть расходы, которые авиакомпания не возмещает, владельцам нашего страхования путешествия все-таки следует подать заявление об ущербе», - уточнила Лакс.
Тем не менее, медицинское страхование покрывает расходы на лечение любого вирусного заболевания. «Подобное заболевание всегда неожиданно, и мы считаем это страховым случаем. Коронавирус - это также вирусное заболевание, которое быстро распространяется, но симптомы относительно похожи на любое вирусное заболевание», - сказала Ульфсак.
В рамках медицинского страхования расходы, связанные с заболеванием коронавирусом, покрываются только до тех пор, пока в зоне путешествия не будет объявлена эпидемия. Глава отдела по рассмотрению ущербов ERGO Катерина Лепвальтс сказала, что если заболевший вернется в Эстонию, чтобы продолжить лечение, ему будут компенсированы и расходы на обратный путь.
По словам Лепвальтс, ERGO покрывает расходы на обратный путь и в случае прекращения путешествия из-за распространения коронавируса. «Исходим из рекомендаций Министерства иностранных дел. Если МИД рекомендует покинуть зону вспышки болезни, мы компенсируем связанные с этим расходы», - сказала Лепвальтс.
В то же время страховые компании отмечают, что если человек решает все-таки поехать в зону эпидемии и там он заражается коронавирусом, связанные с этим расходу на лечение не покрывает медстраховка, поскольку считается, что человек осознанно подвергает себя риску. По словам Лепвальтси, при поездках в Китай, а также Ломбардию и Венето на Севере Италии следует учитывать, что расходы, вызванные заболеванием коронавирусом и отменой путешествия из-за вспышки распространения инфекции, не будут компенсированы.
Ульфсак также добавила, что в случае объявления карантина дополнительные расходы на отель будут покрыты до конца карантина, а также стоимость новых билетов в случае потери из-за карантина запланированных билетов. «Клиенты должны покрыть первоначальные расходы и сохранить все доказывающие оплату документы и счета, тогда мы можем эти расходы позже компенсировать», - уточнила Ульфсак.
По словам представительницы Swedbank, европейская карта медицинского страхования дает право на получение медицинской помощи на территории ЕС и в европейской экономической зоне.
Карта медицинского страхования действует только у застрахованных в Больничной кассе людей.
«Путешествия по Европе, хорошо иметь европейскую карту медицинского страхования, но, конечно, она не заменяет страхования путешествия, поскольку не покрывает все расходы, которые могут потребоваться. Пациент должен оплатить сам плату за самоответственность — плата за визит, за койко-день, за лекарства, услуги переводчика и т. д. - по местным тарифам, - говорит Лакс. - Поскольку системы здравоохранения стран разные, бесплатные на родине услуги могут оказаться платными в других странах. В некоторых европейских странах распространены частные больницы, где европейская карта медицинского страхования не действует. Если произойдет несчастный случай, иногда неотложная медицинская помощь в ближайшей больнице может быть жизненно необходима».