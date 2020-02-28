Туристы из Эстонии должны быть готовы к дополнительным расходам

Руководитель отдела страхования путешествия Salva Kindlustus Эпп Ульфсак говорит, что если турист сам решает отменить поездку из-за страха перед вирусом, это не является страховым случаем. «Но если рейс отменяет авиакомпания или другая транспортная фирма, как правило, авиакомпании возвращают стоимость неиспользованных билетов. Вероятно, что и отели пойдут навстречу клиентам и смогут, учитывая данную ситуацию, вернуть часть денег», - говорит Ульфсак.

Руководитель отдела по страхованию рисков Swedbank Лийна Лакс сказала, что в случае эпидемии или пандемии страхование путешествия обычно не действует. «Если отмена рейса возникает из-за ограниченный, введенных непосредственно властями, это не страховой случай», - добавляет она.

«Если изменение маршрута является результатом решения третьей стороны, например, авиакомпания отменяет рейсы в страну назначения, следует сначала с требованием о компенсации расходов обратиться в авиакомпанию. Однако, если есть расходы, которые авиакомпания не возмещает, владельцам нашего страхования путешествия все-таки следует подать заявление об ущербе», - уточнила Лакс.

Тем не менее, медицинское страхование покрывает расходы на лечение любого вирусного заболевания. «Подобное заболевание всегда неожиданно, и мы считаем это страховым случаем. Коронавирус - это также вирусное заболевание, которое быстро распространяется, но симптомы относительно похожи на любое вирусное заболевание», - сказала Ульфсак.

В рамках медицинского страхования расходы, связанные с заболеванием коронавирусом, покрываются только до тех пор, пока в зоне путешествия не будет объявлена эпидемия. Глава отдела по рассмотрению ущербов ERGO Катерина Лепвальтс сказала, что если заболевший вернется в Эстонию, чтобы продолжить лечение, ему будут компенсированы и расходы на обратный путь.

По словам Лепвальтс, ERGO покрывает расходы на обратный путь и в случае прекращения путешествия из-за распространения коронавируса. «Исходим из рекомендаций Министерства иностранных дел. Если МИД рекомендует покинуть зону вспышки болезни, мы компенсируем связанные с этим расходы», - сказала Лепвальтс.

В то же время страховые компании отмечают, что если человек решает все-таки поехать в зону эпидемии и там он заражается коронавирусом, связанные с этим расходу на лечение не покрывает медстраховка, поскольку считается, что человек осознанно подвергает себя риску. По словам Лепвальтси, при поездках в Китай, а также Ломбардию и Венето на Севере Италии следует учитывать, что расходы, вызванные заболеванием коронавирусом и отменой путешествия из-за вспышки распространения инфекции, не будут компенсированы.

Ульфсак также добавила, что в случае объявления карантина дополнительные расходы на отель будут покрыты до конца карантина, а также стоимость новых билетов в случае потери из-за карантина запланированных билетов. «Клиенты должны покрыть первоначальные расходы и сохранить все доказывающие оплату документы и счета, тогда мы можем эти расходы позже компенсировать», - уточнила Ульфсак.

По словам представительницы Swedbank, европейская карта медицинского страхования дает право на получение медицинской помощи на территории ЕС и в европейской экономической зоне.

Карта медицинского страхования действует только у застрахованных в Больничной кассе людей.