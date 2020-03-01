Финская авиакомпания Finnair может начать сокращать работников, поскольку спрос на линии в Азию значительно упал, пишет Postimees.
Финская национальная авиакомпания Finnair готовится предпринять меры, которые помогут подстроиться под ситуацию, вызванную коронавирусом. Меры могут затронуть персонал, продажи и маркетинг, проекты по развитию и другие проекты, передает Yle.
Две недели назад были отменены до 29 марта все полеты в континентальную часть Китая.
По словам генерального директора Finnair Топи Маннера, распространение коронавируса ограничило деятельность компании, но теперь оказывает негативное влияние и на спрос.
Компания считает, что расходы необходимо сократить на 40-50 млн евро. Finnair предупреждает, что финансовый результат компании в этом году значительно сократиться по сравнению с прошлым годом.
Ранее компания объявила, что пилоты могут быть отправлены в вынужденный отпуск, но кадровые изменения теперь могут повлиять на всех сотрудников.