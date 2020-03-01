Finnair может начать сокращать работников

Финская национальная авиакомпания Finnair готовится предпринять меры, которые помогут подстроиться под ситуацию, вызванную коронавирусом. Меры могут затронуть персонал, продажи и маркетинг, проекты по развитию и другие проекты, передает Yle.

Две недели назад были отменены до 29 марта все полеты в континентальную часть Китая.

По словам генерального директора Finnair Топи Маннера, распространение коронавируса ограничило деятельность компании, но теперь оказывает негативное влияние и на спрос.

Компания считает, что расходы необходимо сократить на 40-50 млн евро. Finnair предупреждает, что финансовый результат компании в этом году значительно сократиться по сравнению с прошлым годом.