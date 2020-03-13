Пт, 13.03.2020
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Selver предлагает работу тем, кого сократили или отправили в неоплачиваемый отпуск

Tähesaju Selver. Tähesaju 1, Lasnamäe, Tallinn.

ФОТО: Claire Peinar / Postimees

В связи с объявленным в Эстонии чрезвычайным положением Selver предлагает работу для сотрудников сфер, которые более всего пострадали от возникшего кризиса и кого отправили в неоплачиваемый отпуск или сократили. Selver, прежде всего, ждет работников ресторанов, отелей и судовых компаний.

По словам члена правления AS Selver Кристи Ломп, вырос спрос на товары как в оффлайн, так и онлайн-магазинах, соответственно нужны работники. «Мы решили протянуть руку помощи тем, кого отправили в неоплачиваемый отпуск или сократили и предложить им работу», - сказала Ломп.

«Мы увеличили объем закупок, пересмотрели цепочку поставок, ограничили выбор тех товаров, к которым сейчас нет большого спроса, чтобы обеспечить доступность товаров, пользующихся наибольшим спросом», - сказала Ломп.

Руководитель Selver призывает людей быть разумными. «Если мы все вместе пойдем в магазин и скупим все товары, возникнет дефицит. Мы просим пересмотреть свои нужды, нет необходимости в излишнем потребительстве. Мы уверяем, недостатка в товарах нет и нет причин запасаться. Если в других торговых группах возникают пустые полки, это не значит, что этот товар более недоступен. Скорее всего, магазин просто не успел заполнить полки».

Всю информацию о работе и вакантных местах Selver можно найти здесь.

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