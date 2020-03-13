В Пярнумаа появились первые коронавирусные больные

В прошлые сутки скорая помощь Пярнуской больницы выезжала на 18 вызовов в связи с обнаружением симптомов вирусной инфекции. В том числе были взяты анализы у людей с подозрением на COVID-19. Результаты, поступившие сегодня к 15 часам, оказались положительными только у одного. У пациента брали анализ на дому, сейчас он находится на домашнем лечении.