Полиция начинает проверку людей, передвигающихся между островами и материком

Полиция проверят всех пассажиров, которые путешествуют как на автомобиле, так и пешком в портах Рохукюла, Хельтермаа, Виртсу, Куйвасту, Муналайд, Сыру и Трийги.

"Мы проверяем пассажиров исходя из решения правительственной комиссии. На острова и с островов мы разрешаем выехать только тем людям, у которых есть на это право. Все это делается ради того, чтобы препятствовать распространению вируса в Эстонии", – сказал Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.