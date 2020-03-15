Вс, 15.03.2020
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В Египте туристов закрыли на карантин

Египет. Фото иллюстративное.

ФОТО: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Украинских туристов, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, закрыли на карантин, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства инфрастурктуры Украины.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", - говорится в сообщении.

Также в Мининфраструктре отметили, что если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на инфицирование, украинские туристы смогут вернуться на родину.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - подчеркнули в пресс-службе украинского ведомства.

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