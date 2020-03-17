Посольство: Польша старается вернуть жителей Эстонии домой

О жителе Эстонии, который уже смог пройти транзит через Польшу, мы писали ранее.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу поделился новостями, как находящиеся в ловушке за границей жители Эстонии возвращаются домой. Сегодня в 13.00 из германского Франкфурт-на-Одере в Клайпеда отправился спецпоезд, сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Также через польско-германскую границу пропустили на территорию Польши четыре конвоя с рейсовыми и микроавтобусами. Других автомобилей и людей в Польшу не пропускают.

Сегодня Посольство Польши в Эстонии ответило на запрос Rus.Postimees следующее:

1. Со стороны Польши предприняты усилия, чтобы помочь гражданам ЭР вернуться на родину. Для этого были использованы меры, действующие согласно предписанию, которое исходит из ЧП, вызванного эпидемиологической угрозой. Гражданам ЭР разрешили использовать три варианта транзита — конвой на шоссе, паром или поезд. В данном ситуации и на данный момент это единственное принятое решение.

2. Для граждан Эстонии, Латвии и Литвы предложили следующие возможности по возвращению домой:

а) шесть конвоев (всего 120 транспортных средств) от польско-германской границы в Литву. Конвои стартовали вчера вечером.

б) Этим утром движение начал поезд из Франкфурт-на-Одере в Каунас.

с) После обеда (15.00-18.00) запланирован паром Засниц-Клайпеда.