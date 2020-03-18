В Нарва-Йыэсуу детские сады закрыли, но плату пока не отменили

Несмотря на рекомендации Министерства образования и науки сохранять в детских садах местных самоуправлений группы для детей полицейских, спасателей и медиков, в Нарва-Йыэсуу городская управа приняла решение закрыть детские сады.

Как объяснил rus.err.ee член управы по вопросам образования Имре Лийв, в Нарва-Йыэсуу нет родителей из вышеперечисленной категории людей, дети которых ходили бы в садик, поэтому для уменьшения социальных контактов было принято решение закрыть детские сады.