В Нарва-Йыэсуу детские сады закрыли, но плату пока не отменили

В Нарва-Йыэсуу и входящих в самоуправление поселках Синимяэ и Ольгина с 17 марта на неопределенный срок закрыли детские сады. Вопрос отмены на время кризиса платы за место в детском саду городская управа еще обсуждает, передает Rus.ERR.
Несмотря на рекомендации Министерства образования и науки сохранять в детских садах местных самоуправлений группы для детей полицейских, спасателей и медиков, в Нарва-Йыэсуу городская управа приняла решение закрыть детские сады.
Как объяснил rus.err.ee член управы по вопросам образования Имре Лийв, в Нарва-Йыэсуу нет родителей из вышеперечисленной категории людей, дети которых ходили бы в садик, поэтому для уменьшения социальных контактов было принято решение закрыть детские сады.
По словам Лийва, вопрос отмены платы за место в детском саду (в Нарва-Йыэсуу родители не платят за питание) сейчас рассматривается.