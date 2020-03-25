Мужчина, ударивший свою пожилую мать, взят под стражу на срок до двух месяцев

Подозреваемый раньше наказывался в уголовном порядке за применение физического насилия. Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргит Луга сказала, что задержанный ранее применял физическое насилие в отношении своей пожилой матери и сейчас совершил преступление во время испытательного срока.

Следователь по особым делам Йыхвиского отделения полиции Галина Латт просит всех людей, которые страдают в семье от насилия в близких отношениях сообщить об этом как можно быстрее полиции. "Чем раньше нам поступит информация, тем быстрее сможем пресечь ситуацию о помочь. В этом полиция не действует одна, в сотрудничестве с другими организациями мы делаем все возможное, чтобы такие ситуации разрешались как можно быстрее", – сказала Латт.