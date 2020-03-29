Тотальный запрет на передвижения: грозит ли Таллинну полная изоляция?

Целью ужесточения чрезвычайного положения является необходимость дополнительно ограничить локальное распространение вируса и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Это поможет защитить жизни и здоровье жителей Сааремаа и волости Муху. По данным Департамента здоровья, за сутки самое большое количество случаев заражения коронавирусом было выявлено на Сааремаа (34). По состоянию на утро 28 марта заразившихся там было 217, что составляет примерно столько же, как во всем Харьюском уезде.

Сегодня, 29 марта, на пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк уточнил, что теперь островитяне будут следовать правилу, что для выхода из дома должна быть обоснованная причина. «Нужно максимально избегать всевозможных контактов. Встречи с друзьями не разрешены. Это будет проверять Департамент полиции и погранохраны вместе с другими учреждениями», - сказал он.