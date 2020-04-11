Сб, 11.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк

В Нарве тесты работников Maxima оказались негативными

Maxima

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Департамент здоровья по просьбе городских властей Нарвы провел в городе тестирование работников Maxima, и все тесты показали негативный результат, пишет rus.err.ee.

Также, как сказала руководитель Ида-Вируского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, негативный результат показали и повторные тесты двух сотрудников дома попечения, у которых в начале апреля был получен положительный тест на коронавирус. Но, как отметила Муузикус, они по-прежнему находятся на карантине.

На данный момент, по информации Департамента здоровья, в Нарве есть два подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Это 20-летний сотрудник McDonalds и еще один житель города, вернувшийся из-за рубежа и находящийся на карантине.

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