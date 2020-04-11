В Нарве тесты работников Maxima оказались негативными

Также, как сказала руководитель Ида-Вируского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, негативный результат показали и повторные тесты двух сотрудников дома попечения, у которых в начале апреля был получен положительный тест на коронавирус. Но, как отметила Муузикус, они по-прежнему находятся на карантине.