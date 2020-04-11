В Нарве тесты работников Maxima оказались негативными

Департамент здоровья по просьбе городских властей Нарвы провел в городе тестирование работников Maxima, и все тесты показали негативный результат, пишет rus.err.ee.
Также, как сказала руководитель Ида-Вируского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, негативный результат показали и повторные тесты двух сотрудников дома попечения, у которых в начале апреля был получен положительный тест на коронавирус. Но, как отметила Муузикус, они по-прежнему находятся на карантине.
На данный момент, по информации Департамента здоровья, в Нарве есть два подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Это 20-летний сотрудник McDonalds и еще один житель города, вернувшийся из-за рубежа и находящийся на карантине.