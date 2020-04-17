Популярность сельскохозяйственной работы резко подскочила, берут не всех

За 10 дней около 120 желающих

К инициативе Tule #maaleappi (приезжай помочь в деревню. – прим. ред.), которая хочет помочь свести фермерские предприятия и добровольцев, присоединились за десять дней 119 ищущих работу.

«Tule #maaleappi в первую очередь предназначена для привлечения добровольцев на срочные сезонные работы», - поясняет предприниматель Рене Куульманн, который создал эту инициативу вместе с экс-политиком Эвелин Сепп. – Так можно работать ради миссии, разнообразия и проведения досуга. Говорить о ней как о постоянном или жизнеспособном решении, очевидно, нельзя. То, что находятся люди, которые согласны отправиться на работу в деревню, это же прекрасно».

Первые помощники, по словам Куульманна, уже работают, но больше движения еще предстоит. «Мы сейчас работаем примерно с 20 предприятиями и 120 добровольцами по всей Эстонии, чтобы свести вместе пожелания и возможности сторон», - сказал он.

По словам Куульманна, помощь просили на очень разнообразные работы, работодателям сейчас нужно в помощь от 1 до 120 человек, на срок от пары недель до окончания осенних работ. «По уездам сейчас остались только острова, - отметил Куульманн. – Ожидания добровольцев от работы весьма прагматичны. Многие готовы помогать во всех работах, где это хоть сколько-то нужно. От работы на хуторе и в лесу до выращивания овощей и помощи в мелком производстве. У многих здесь есть прежний опыт, права тракториста или даже соответствующее образование. Кроме того, у многих еще осталось бабушкино жилье в деревне и представление о том, что такое сельскохозяйственные работы, посадка клубники и т.п.»