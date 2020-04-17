Популярность сельскохозяйственной работы резко подскочила, берут не всех

Интерес к работе в сельской местности у тех, кто из-за коронакризиса остался без работы, значительно вырос, хуторяне, жаловавшиеся на исчезновение иностранной рабочей силы, удивляются, что на деревенские рабочие места возник конкурс, пишет Postimees.
«Такого, что можно выбирать из десятков кандидатов, говорящих на твоем языке, не было за все то время, что я занимаюсь предпринимательством», - признается Тийт Нийло, владелец хуторской маслобойни Nopri, расположенной в Вырумаа недалеко от границы с Латвией и Россией. Он один из тех фермеров, который стал искать не иностранцев, а новых работников в Эстонии.
«Желающих работать так много, что мы можем выбирать тех, кто заинтересован в долгосрочной работе, - пояснил Нийло. – Интересующиеся есть в том числе из Таллинна, Тару и Кейла, но мы все-таки по возможности предпочитаем местных жителей».
Он сказал, что не все ходатайствующие заполняют анкету на сайте фирмы, а звонят напрямую и спрашивают, есть ли работа. Люди согласны каждый день ездить на работу даже за несколько десятков километров.
За три недели Nopri наняла восемь новых работников. Пятеро из них выразили желание работать бессрочно, трое временно не работают на прежнем месте из-за коронавируса.
Двое приступили к работе на маслобойне, один – поваром. Кроме того, Nopri создала вакансии в области доставки на дом, взяв на работу диспетчера, трех комплектовщиков товара и двух курьеров. Nopri стала одной из первых фирм в Юго-Восточной Эстонии, запустившей бесконтактную доставку хуторской продукции вплоть до Тарту. Также она помогает другим мелким предприятиям сбывать их продукцию.
По словам Тийта Нийло, вакансии в области доставки уже заняты, но пока еще ищут молочного технолога и тракториста.
От музыки к сыру
Таллиннка Гретен Лехтмаа (23) из-за коронакризиса была вынуждена бросить обучение классической музыке в Германии, вернулась в Эстонию и теперь работает на маслобойне Nopri комплектовщицей товара.
«Мы вместе с женихом с разницей в один день приехали сюда работать», - рассказала Гретен, занимающаяся упаковкой молока, сыра и прочего товара в ящики уже неделю. «Случайно попалось на глаза объявление Nopri о работе, и мы подумали: почему бы и нет?»
Альтистка Лехтмаа сейчас живет вместе с женихом-тромбонистом Каспаром-Оскаром Крампом (20) в его деревенском доме, который находится в 13 км от маслобойни. Они бывали там и ранее, приезжали за товаром. «Место показалось симпатичным, а хозяева прекрасными, мы послали заявления и через пару дней нам позвонили», - рассказала Лехтмаа.
Лехтмаа упаковывает товар в ящики для заказчиков, ее жених работает курьером и отвозит их на место. Первые рабочие дни совершенно их умотали.
«Руки постоянно были чем-то заняты и рук не хватило! – признается Лехтмаа. – Мы подумали, как сделать все компактнее и делать работу качественнее. Теперь у нас выработалась система, как мы упаковываем, работа идет более гладко и быстро».
Под силу ли музыкантам работа на хуторе? «В каком смысле? Знаете, музыка – очень физическая работа! – оживляется Лехтмаа. – Игра на музыкальном инструменте требует очень много сил, приходится тренироваться. Но да, после первого дня работы я чувствовала, что кровать – лучшее место в мире, куда можно отправиться».
Как долго молодые музыканты останутся работать на хуторе? «Честно, не знаю. Если случится, что школа отменится до октября, то не ненадолго», - говорит Лехтмаа, признаваясь, что не стала бы делать такую работу годами.
Желания работать больше, чем навыков
Травный хутор Пыхьяла, расположенный неподалеку от Канепи в Пыльвамаа, в среду вывесил объявление на сайте Кассы по безработице и в социальной сети о том, что ищет тракториста на поле с лекарственными травами. Речь идет о сезонной работе с мая по октябрь, время работы с 8 по 17.
«Интерес большой, - сказал вчера исполнительный директор хутора Эрки Каазик. – Но это не означает, что найти хорошего работника стало значительно легче. Люди хотят прийти на работу, но не продумывают, справятся ли они с ней».
Кандидат должен знать тракторы Т-40 и Т-25 настолько, чтобы уметь ими управлять и менять прицепы, а также сажать травы, поливать их и собирать. Неслучайно в объявлении значится требование – умение управлять своей работой и принимать решение. «Нянечку» работнику не дадут.
Заведующая вырумааским отделом Кассы по безработице Эне Керге замечает, что отправка тех, кто недавно остался без работы, на сельское хозяйство идет сейчас как по маслу.
«Эти люди привыкли работать, им нужен доход и не проблема искать место работы даже на расстоянии 30-40 км, - сказала она. – Например, многие люди, работавшие в сфере образования, с удовольствием поработали бы несколько месяцев на сельхозработах. Предприниматели Вырумаа не нервничают из-за нехватки рабочей силы, наоборот, радуются, что теперь могут выбирать из желающих. Например, мы как раз получили письмо с благодарностью от предприятия, которое могло выбирать из шести кандидатов».
То же подтверждает и заведующая отделом Пыльвамаа Кассы по безработице Катри Мандель. «Сколько всего интересующихся деревенской работой – этого мы не знаем, поскольку мы занимаемся только зарегистрированными работниками, но сезонную работу сейчас ищут и те, кто отправлен в вынужденный отпуск, кто не хочет сидеть сложа руки», - говорит он.
Люди хотят помочь
Мандель отметила, что желание помочь на хуторе выразили и те безработные, которые получают от Кассы по безработице очень большую компенсацию.
«Они хотят помочь фермерам, поддержать домашнее производство продуктов, - пояснила Мандель. – Люди продумали для себя, что можно было бы какое-то время поработать на свежем воздухе, слушать пение птиц и сажать растения, собирать горох и т.п. – то, что как раз сейчас нужно».
Работодателям заведующая Пыльваским отделом Кассы по безработице посоветовала быть сейчас более гибкими в отношении ищущих работу – если не закручивать гайки, можно найти очень хорошего работника.
«Если человек изъявляет желание поработать три недели, а не пять, нельзя автоматически его исключать, - приводит пример Мандель. – В объявлении о работе можно было бы указывать, предлагается ли транспорт из города в деревню, размещение на месте и т.п.»
За 10 дней около 120 желающих
К инициативе Tule #maaleappi (приезжай помочь в деревню. – прим. ред.), которая хочет помочь свести фермерские предприятия и добровольцев, присоединились за десять дней 119 ищущих работу.
«Tule #maaleappi в первую очередь предназначена для привлечения добровольцев на срочные сезонные работы», - поясняет предприниматель Рене Куульманн, который создал эту инициативу вместе с экс-политиком Эвелин Сепп. – Так можно работать ради миссии, разнообразия и проведения досуга. Говорить о ней как о постоянном или жизнеспособном решении, очевидно, нельзя. То, что находятся люди, которые согласны отправиться на работу в деревню, это же прекрасно».
Первые помощники, по словам Куульманна, уже работают, но больше движения еще предстоит. «Мы сейчас работаем примерно с 20 предприятиями и 120 добровольцами по всей Эстонии, чтобы свести вместе пожелания и возможности сторон», - сказал он.
По словам Куульманна, помощь просили на очень разнообразные работы, работодателям сейчас нужно в помощь от 1 до 120 человек, на срок от пары недель до окончания осенних работ. «По уездам сейчас остались только острова, - отметил Куульманн. – Ожидания добровольцев от работы весьма прагматичны. Многие готовы помогать во всех работах, где это хоть сколько-то нужно. От работы на хуторе и в лесу до выращивания овощей и помощи в мелком производстве. У многих здесь есть прежний опыт, права тракториста или даже соответствующее образование. Кроме того, у многих еще осталось бабушкино жилье в деревне и представление о том, что такое сельскохозяйственные работы, посадка клубники и т.п.»
Помочь в деревне
Предлагают работу помощника – 10 предприятий
Работу на ферме – 8 предприятий
На сбор урожая – 8 предприятий
Водителей сельхозмашин ищут 5 предприятий
Работу по благоустройству – 5 предприятий
Выращивание овощей – 4 предприятия
В работниках нуждаются 4 садоводства
На выращивание растений работников ищут 4 предприятия
Лесные работы – 1 предприятие
Также предлагает работу 1 мелкое производство
Источник: Tule #maaleappi