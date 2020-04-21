Вт, 21.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Хельме: лучше потерпим на несколько недель дольше, чтобы не было регресса

Хельме: лучше потерпим на несколько недель дольше, чтобы не было регресса

Март Хельме.

ФОТО: Tairo Lutter

Министр внутренних дел Март Хельме сказал в понедельник в программе Esimese stuudio на ETV, что чрезвычайное положение будет продлено, пишет Rus.ERR.

По словам министра, в обществе возник определенный диссонанс в понимании ситуации, когда премьер-министр сказал, что мы можем начать обсуждать смягчение ограничительных мер. "Это не означает, что чрезвычайное положение не будет продлено", - подчеркнул Хельме, добавив, что, по сути, должны быть продлены все действующие сейчас меры.

Тем, кто ссылается на то, что в других странах уже стали смягчать ограничения, Хельме ответил, что в тех странах ограничения были жестче, чем в Эстонии.

"Лучше потерпим на несколько недель или даже на месяц дольше, чтобы не было регресса", - сказал он, приведя в пример Сингапур, Южную Корею и Литву, где произошел такой сценарий.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ