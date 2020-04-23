Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В Испании снова много умерших за сутки, но в целом эпидемия в стране идет на спад, Британия проходит пик заболеваемости, Германия готова помочь странам ЕС деньгами, премьер-министр Финляндии заперлась дома. И, кстати, что будет с европейским футболом?

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на четверг в мире Covid-19 заразились более 2,6 млн человек, умерли 184,6 тыс., поправились - 721,5 тыс. инфицированных.

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Число жертв коронавируса в Испании превысило 22 тыс. человек. За последние сутки скончались еще 440 пациента, это больше, чем в предыдущие сутки. Выявлено 4 635 новых случаев заражения.

При этом в целом эпидемия в стране идет на спад. Испания планирует начать ослабление режима карантина с середины мая. Детям младше 14 лет разрешат выходить на улицу на прогулку уже в это воскресенье. Раньше им было запрещено покидать дома.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна готова увеличить финансовые вливания в бюджет Евросоюза, чтобы помочь его членам, находящимся в более сложной ситуации, справиться с эпидемией коронавируса и ее последствиями.

В четверг лидеры стран ЕС в режиме онлайн подпишут документ о выделении 540 млрд евро в помощь бизнесам и гражданам Евросоюза, наиболее пострадавшим от пандемии.

Кроме того, правительство Германии выделяет дополнительные 10,8 млрд евро, чтобы помочь собственной экономике.

В пакет помощи входит сокращение налоговых выплат для бизнесов, увеличение соцпакетов для работников любой сферы, выплаты 70-77% заработной платы людям, вынужденно оставшимся без работы. Семьям с детьми на домашнем обучении будет оказана помощь в покупке компьютеров.

Ситуация с коронавирусом в Германии - самая благоприятная в Европе. Из 150 с лишним тысяч заразившихся там умерли 5 315 человек. Такую относительно низкую смертность в стране с самой большой численностью населения в Европе связывают со своевременно введенной системой массового тестирования.

В стране постепенно ослабляются карантинные меры, однако в ряде федеральных земель хотят ввести обязательное ношение масок при походе в магазины.

Пик эпидемии в Британии

Министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алок Шарма объявил, что правительство включило 2,8 млн человек в свой план помощи работникам, вынужденно отправленным в бессрочный отпуск в связи с пандемией Covid-19.

Согласно плану, власти страны будут выплачивать им 80% от средней заработной платы каждого. В данном случае речь идет именно о тех, кто временно остался без работы, а не потерял ее из-за полного закрытия бизнеса или был уволен. Для этих категорий предусмотрены другие схемы помощи.

Между тем число зараженных и умерших от коронавируса в Британии продолжает расти. Накануне министр здравоохранения Мэттью Хэнкок сказал, что в данный момент страна проходит пик эпидемии, и об ослаблении карантина речь пока не идет.

В Британии выявлено почти 135 тыс. случаев заражения Covid-19 и зарегистрировано более 18 тыс. смертных случаев в больницах страны. В эту статистику не включены данные об умерших дома или в домах престарелых.

В среду министр внутренних дел страны Доминик Рааб, временно исполняющий обязанности премьер-министра, пока Борис Джонсон восстанавливается после перенесенного коронавируса, пообещал, что в ближайшие дни правительство достигнет поставленной цели - тестировать не менее 100 тыс. человек в день.

Что еще происходит в Европе

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ушла в самоизоляцию после того, как у одного из ее сотрудников был контакт с человеком с подтвержденным диагнозом Covid-19.

В официальном сообщении офиса премьера говорится, что Марин прошла тест на коронавирус, он дал отрицательный результат, симптомов заболевания у нее также нет, однако в текущей ситуации лучше соблюдать повышенные меры предосторожности.

В декабре прошлого года 34-летняя Санна Марин оказалась в центре всеобщего внимания, когда стала самым молодым главой правительства в мире.

В Финляндии зарегистрированы более 4 тыс. случаев заражения и 149 смертей.

Босния и Герцеговина - одна из немногих стран, где детям и старикам запрещено покидать дома. Однако конституционный суд страны посчитал это прямым нарушением прав граждан на свободу передвижения и дал правительству пять дней, чтобы отменить эту меру.

В Бельгии за сутки умерли 230 человек, в основном - в домах престарелых. При этом число пациентов, находящихся в реанимации с диагнозом Covid-19 по всей стране, резко сократилось и составляет на данный момент менее 1000 человек. Обшее число зараженных и умерших в этой стране - 42 797 и 6 490 соответственно.

В Нидерландах за последние 24 часа умерли 123 пациента, общее число смертных случаев в стране теперь составляет 4 177. При этом ежедневное число новых выявляемых случаев заражения там намного ниже, чем в большинстве стран Центральной Европы. За последние сутки диагноз был поставлен 887 жителям страны, общее число заболевших в Нидерландах - 35 729 человек.

Турция ввела жесткий карантин в 31 провинции страны. Исключения сделаны только для ряда продовольственных магазинов и аптек. Статистика жертв эпидемии в Турции в последние несколько дней резко пошла вверх. В стране выявлены уже почти 100 тыс. зараженных 2 376 человек.

Ситуация в мире

В Китае нашелся гражданский журналист Ли Цзэхуа, который пропал после репортажей из Уханя о ситуации с коронавирусом в городе.

Два месяца о нем ничего не было известно. Его последний репортаж появился в YouTube 26 февраля, в него попали кадры того, как журналиста преследует полиция. В своем новом видео он говорит, что все это время был в карантине.

В середине февраля в Ухане пропали еще два активиста, публиковавшие ролики о событиях в городе, ставшем эпицентром пандемии. Вестей от них до сих пор нет.

Еще 4,4 млн американцев подали заявки на получение пособий по безработице за последнюю неделю. Таким образом, армия безработных в США в настоящий момент составляет более 26 млн человек. Это самый масштабный кризис на рынке труда в новейшей истории страны.

Пакет помощи в 349 млрд долларов, выделенный правительством на поддержание малого бизнеса, был потрачен в течение двух недель.

США продолжают лидировать по числу зараженных и умерших в мире - 842,6 тыс. и почти 46,8 тыс. человек соответственно.

Коронавирус и футбол

Немецкая футбольная Бундеслига может стать первой в Европе крупной лигой, которая вернется на поле. В четверг руководство обоих дивизионов в ходе совещания предложило возобновить турниры с 9 мая. Теперь это предложение должна одобрить Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель. Свое решение они огласят 30 апреля.

Премьер-лига Беларуси - единственная в Европе, не прекращавшая игры из-за коронавируса. В этой стране вообще не вводился карантин или ограничительные меры.