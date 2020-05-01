Трамп заявил, что вирус создан в китайской лаборатории, разведка с ним не согласилась

«Да, есть», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли у него какие-либо данные, которые позволяют ему с высокой степенью уверенности говорить об искусственном происхождении вируса из китайской лаборатории. При этом Трамп отказался сообщить подробности, отметив, что американские власти ведут расследование.

Ранее 30 апреля офис национальной разведки США сообщил, что согласен с «широким консенсусом ученых», которые считают, что источником коронавируса не является лаборатория.

В середине апреля телеканал Fox News писал, что коронавирусная инфекция возникла в научном центре в Ухане, где вирусом случайно заразился его сотрудник. В Бюро разведки и исследований Госдепартамента США, в свою очередь, заявили, что доказательств искусственного происхождения коронавируса нет.