После резонансной статьи департамент решил не требовать от нарвитянки возврата 1700 евро

Маргарита официально стала опекуном своего тяжело больного сына после того, как ему исполнилось 18 лет. По ошибке Департамент социального страхования назначил ей ежемесячное пособие в размере 240 евро, которое предназначается только для опекуна несовершеннолетнего ребенка. Чиновники обнаружили ошибку еще осенью и прекратили выплату пособия. Но в конце апреля неожиданно потребовали, чтобы Маргарита вернула всю безосновательно полученную сумму.

Департамент сразу признал, что пособие назначено по ошибке чиновников, но закон предписывает возвращать деньги, полученные без основания. Важно, что получив по ошибке новое пособие, женщина лишилась возможности получать пособие по бедности, которое она как раз тогда оформляла.

Депутат Рийгикогу Андрей Коробейник рассказал, что обсудил ситуацию с министром социальных дел Танелем Кийком. После этого вопрос был решен очень быстро.

“При любом раскладе всю сумму требовать обратно неправильно, потому что из-за ошибочного решения семья осталась без прожиточного пособия за этот период. Если решение осталось бы в силе, я попросил бы оценить ситуацию канцлера юстиции”, - сообщил Коробейник.

Во вторник руководитель коммуникаций Департамента социального страхования Кайли Уусмаа сообщила Rus.Postimees, что департаменту удалось найти решение, и он не будет требовать возврата денег.