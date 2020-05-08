Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?

А в марте 2019 года доктор Ши и ее команда опубликовали в медицинском журнале Viruses обзор под названием "Коронавирусы летучих мышей в Китае". В нем говорилось дословно следующее: "Высока вероятность того, что в будущем болезни, подобные атипичной пневмонии (SARS) или ближневосточному респираторному синдрому (MERS), будут вызываться коронавирусами летучих мышей, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае".

Спецслужбы опровергают теорию об искусственном происхождении коронавируса

Ученые также особо подчеркивали высокий риск своих исследований в том случае, если в результате несчастного случая произойдет утечка вирусов. Одним из факторов риска были названы стандарты безопасности в лабораториях. В этой связи всплывают сообщения американских дипломатов в Китае, которые в декабре 2019 года сообщили о неподтвержденных недостатках системы безопасности в лаборатории в Ухане.

Таким образом, австралийская разведка отвергает все спекуляции и обвинения в том, что вирус был искусственно создан в лаборатории. И поэтому позиция властей Австралии заключается в том, что SARS-CoV-2 с 95-процентной вероятностью зародился на рынке в Ухане. Тем не менее сохраняется небольшая - 5-процентная - вероятность того, что вирус мог случайно "вырваться на волю" из лаборатории.

С этими выводами, о которых также говорится в заявлении спецслужб США, не согласна администрация Дональда Трампа. Американский президент многократно заявлял о наличии у него доказательств утечки вируса из лаборатории в Ухане. Госсекретарь США и бывший глава ЦРУ Майк Помпео еще 3 мая в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что имеются "серьезные основания полагать, что кризис начался в уханьской лаборатории".

Правда, уже спустя несколько дней он признал, что вопрос о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 остается невыясненным, и добавил, что "полной уверенности в том, что это началось в лаборатории или где-то еще, у нас нет". Со схожим заявлением выступил 5 мая и глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли.

Пекин стремился скрыть вспышку заболевания

В докладе австралийских спецслужб есть еще один важный момент. В 15-страничном отчете ASIS описывается, как Китай намеренно утаивал или уничтожал доказательства начала вспышки коронавируса в декабре, не предоставлял его живые образцы международному научному сообществу и заставлял замолчать или "исчезнуть" говоривших об этом врачей.

Самым тревожным стал случай Хуан Яньлин - сотрудницы лаборатории Уханьского института вирусологии. Китайские СМИ писали о том, что именно она могла стать "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса. Затем появилось сообщение о ее исчезновении, с сайта института были удалены ее фотография и сведения о ней, и с тех пор о женщине нет никакой информации, что только подогревает появление различных догадок.