Пн, 11.05.2020
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  • Едва стоявший на ногах водитель пытался купить на заправке алкоголь, но вскоре его постигло наказание

Едва стоявший на ногах водитель пытался купить на заправке алкоголь, но вскоре его постигло наказание

Пьяный водитель.

ФОТО: Eero Vabamägi

В ночь на 10 мая бдительный гражданин сообщил в центр тревоги, что на заправку Муствеэ прибыл пьяный водитель, который едва мог говорить и стоять на ногах. Полицейские задержали его и доставили в арестный дом, пишет Tartu Postimees.

«События возле заправки Муствеэ в Йыгевамаа стали развиваться 10 мая в 3:39, когда к ней на автомобиле Audi подъел человек, который вел себя странно. Как только водитель зашел в магазин при заправке, работник по обслуживанию клиентов сразу же почувствовал сильный запах алкоголя. Кроме того, он заметил, что походка водителя была неровной», - описал патрульный полицейский Йыгева Арси Алавере.

Полицейский добавил, что и без того нетрезвый человек хотел купить в магазине алкогольные напитки и табак, но, во-первых, у него не было денег, а, во-вторых, из-за своего плачевного состояния он не смог сказать продавцу ничего вразумительного. «Понимая, что прибывший на заправку водитель находится в сильном опьянении, знакомый работника по обслуживанию клиентов позвонил в центр тревоги, передал информацию об опасном водителе и до прибытия полиции удерживал его на заправке разговорами», - добавил патрульный полицейский. 

Отреагировавшие на вызов стражи порядка установили, что 21-летний водитель находится в сильном опьянении. Его задержали и доставили в арестный дом. 

Арси Алавере подтвердил, что вмешательство бдительных граждан и  информирование ими об опасных водителях свидетельствуют об увеличивающейся нетерпимости к создающим угрозу на дороге участникам дорожного движения. «На прошлых выходных полицейские задержали по всей Южной Эстонии 17 пьяных водителей, девять из них удалось обезвредить именно благодаря неравнодушным людям», - объяснил патрульный полицейский. 

Он поблагодарил всех людей, которые замечают опасность на дорогах и информируют о них стражей порядка. 

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