Едва стоявший на ногах водитель пытался купить на заправке алкоголь, но вскоре его постигло наказание

«События возле заправки Муствеэ в Йыгевамаа стали развиваться 10 мая в 3:39, когда к ней на автомобиле Audi подъел человек, который вел себя странно. Как только водитель зашел в магазин при заправке, работник по обслуживанию клиентов сразу же почувствовал сильный запах алкоголя. Кроме того, он заметил, что походка водителя была неровной», - описал патрульный полицейский Йыгева Арси Алавере.

Полицейский добавил, что и без того нетрезвый человек хотел купить в магазине алкогольные напитки и табак, но, во-первых, у него не было денег, а, во-вторых, из-за своего плачевного состояния он не смог сказать продавцу ничего вразумительного. «Понимая, что прибывший на заправку водитель находится в сильном опьянении, знакомый работника по обслуживанию клиентов позвонил в центр тревоги, передал информацию об опасном водителе и до прибытия полиции удерживал его на заправке разговорами», - добавил патрульный полицейский.

Отреагировавшие на вызов стражи порядка установили, что 21-летний водитель находится в сильном опьянении. Его задержали и доставили в арестный дом.

Арси Алавере подтвердил, что вмешательство бдительных граждан и информирование ими об опасных водителях свидетельствуют об увеличивающейся нетерпимости к создающим угрозу на дороге участникам дорожного движения. «На прошлых выходных полицейские задержали по всей Южной Эстонии 17 пьяных водителей, девять из них удалось обезвредить именно благодаря неравнодушным людям», - объяснил патрульный полицейский.