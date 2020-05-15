Пт, 15.05.2020
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Департамент статистики: впервые с марта выросло число заключенных трудовых договоров

Заключение трудового договора.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Согласно данным Департамента статистики, число прекращенных за прошлую неделю трудовых договоров оказалось меньше числа новых трудовых договоров впервые с начала марта.

По данным департамента, с 4 по 10 мая было прекращено 3457 и заключено 4092 трудовых договора. Неделей ранее было прекращено 7445 и заключено 3504 трудовых договора, т.е. общее число трудовых договоров уменьшилось примерно на 4000, пишет Rus.ERR.

Трудовые договоры чаще прекращаются в последнюю неделю месяца. За исключением последней недели, число прекращенных трудовых договоров превышало число новых договоров во все недели после 9 марта.

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