Департамент статистики: впервые с марта выросло число заключенных трудовых договоров

Согласно данным Департамента статистики, число прекращенных за прошлую неделю трудовых договоров оказалось меньше числа новых трудовых договоров впервые с начала марта.
По данным департамента, с 4 по 10 мая было прекращено 3457 и заключено 4092 трудовых договора. Неделей ранее было прекращено 7445 и заключено 3504 трудовых договора, т.е. общее число трудовых договоров уменьшилось примерно на 4000, пишет Rus.ERR.
Трудовые договоры чаще прекращаются в последнюю неделю месяца. За исключением последней недели, число прекращенных трудовых договоров превышало число новых договоров во все недели после 9 марта.