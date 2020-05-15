Департамент статистики: впервые с марта выросло число заключенных трудовых договоров

По данным департамента, с 4 по 10 мая было прекращено 3457 и заключено 4092 трудовых договора. Неделей ранее было прекращено 7445 и заключено 3504 трудовых договора, т.е. общее число трудовых договоров уменьшилось примерно на 4000, пишет Rus.ERR.