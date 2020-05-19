В Италии за сутки зафиксировано минимальное число умерших с марта

В Италии медики за сутки констатировали смерть 99 пациентов с коронавирусом, сообщили в понедельник в управлении гражданской обороны. Это самый низкий показатель в стране со 2 марта, когда эпидемия COVID-19 набирала силу в Италии, пишет La Repubblica.