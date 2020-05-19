В Италии за сутки зафиксировано минимальное число умерших с марта

В Италии медики за сутки констатировали смерть 99 пациентов с коронавирусом, сообщили в понедельник в управлении гражданской обороны. Это самый низкий показатель в стране со 2 марта, когда эпидемия COVID-19 набирала силу в Италии, пишет La Repubblica.
В отделениях интенсивной терапии итальянских больниц остаются 749 человек - на 13 меньше, чем в воскресенье, сообщает Newsru.
Всего 225 886 человек в Италии заразились коронавирусом. За сутки этот показатель вырос на 451. А умерли свыше 32 тысяч человек.
Власти Италии постепенно отменяют ограничения, введенные для того, чтобы остановить распространение инфекции.