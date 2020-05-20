Погоня за эффективностью перед кризисом теперь выходит предпринимателям боком

Будущее эстонской экономики осудили по приглашению стартап-инкубатора эксперт, предприниматель и бывший министр Райво Варе, технический директор IT-компании Pipedrive Сергей Аникин и директор сети ювелирных магазинов Grenardi Юлия Шандра.

Райво Варе считает, что коронавирусный кризис наложился на циклический экономический кризис, который был ожидаем, и заслонил его, отвлек внимание на себя. Но, тем не менее, экономические проблемы не исчезнут с победой над вирусом. Если на первом этапе из-за оставшихся дома клиентов пострадали, в основном, розничные продавцы и сфера услуг, то теперь начнутся проблемы у производителей.

“Весь мир двигался в сторону максимальной эффективности. А максимальная эффективность означает, что “подушка безопасности” - слишком дорогая, дорого ее содержать. И мы от этого немного отошли”, - заметил Райво Варе.

Теперь, по словам эксперта, предприниматели поняли, что должны быть резервы. Сергей Аникин сравнил докризисную экономику с мощным автомобильным двигателем, где ради эффективности всё тесно скомпоновано и взаимосвязано. Если ломается что-то одно, то вся машина оказывается обездвижена. Никакого запаса прочности не предусмотрено.

“Максимальная эффективность не позволяет справляться с неожиданными ситуациями, - заметил Сергей Аникин. - Чтобы была свобода маневра, нужно не пытаться всё оптимизировать, а оставлять пространство для маневра. Самое простое - это резервы денег на банковском счете. Но мы можем говорить и о количестве работников”.

Юлия Шандра рассказала, что срочно, буквально за неделю созданная “подушка безопасности” позволила спасти компанию - удалось резко увеличить продажи и тем самым накопить средства на то время, пока ее сеть магазинов не могла работать в обычном режиме, поскольку торговые центры были закрыты.

Руководитель стартап-инкубатора Индрек Орав также отметил, что кризисы будут в ближайшем будущем повторяться, и собственную “подушку безопасности” сейчас будут создавать себе все компании.

Райво Варе считает, что в Эстонию придет, как минимум, еще одна волна коронавируса осенью, а, возможно, и третья волна весной следующего года. И только потом эпидемиологическая ситуация наладится. Поэтому экономический спад будет затяжным: кривая роста экономики будет выглядеть не как буква V (резкое падение, затем быстрый рост), а, скорее как буква U или даже W. В результате, на плаву останутся те компании, руководители которых смогут не только бороться за выживание бизнеса, но осознать ситуацию и готовиться к будущим изменениям в экономике.

По мнению эксперта, для Европы текущий кризис будет серьезнее прошлого, 2008 года, но правительства всех стран быстро “зальют его деньгами”, решив намечающуюся проблему дефляции. В результате, через год-полтора начнется инфляция, которая снимет долговую проблему. Райво Варе, ссылаясь на исследование экономистов, заметил, что за последние 800 лет из любого крупного экономического кризиса было только два выхода - гиперинфляция или война.