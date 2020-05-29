Павильоны остановок общественного транспорта в Таллинне имеют шанс измениться до неузнаваемости

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, вместо нынешних павильонов с разным дизайном, столица нуждается в единой концепции.

«Система остановок с единым дизайном позволит сделать городское пространство более целостным. Остановки – это отправная точка городской транспортной системы, а значит, павильоны играют важную роль при принятии решения в пользу использования общественного транспорта», - сказал вице-мэр Айвар Рийсалу, добавив, что продуманный дизайн павильонов влияет и на безопасность.

На данный момент в Таллинне около 900 павильонов ожидания общественного транспорта, отличающихся оформлением. От конкурсных работ ожидается применение умных решений и обеспечение максимального удобства в использовании.

«Продуманные павильоны – неотъемлемая часть хорошо функционирующей транспортной системы. Остановки должны защищать от ветра и дождя, в павильоне должна быть возможность присесть, а также получить информацию об общественном транспорте. Важный аспект – доступность, именно поэтому в условиях конкурса обозначено, что ожидаются решения, которые учитывают потребности слабовидящих», - сказал Рийсалу.

Павильоны остановок – важный элемент формирования городского пространства, который позволяет усилить визуальную идентичность города, но, в то же время, они должны быть достаточно скромными, чтобы вписываться в среду разных частей города.

«Павильоны должны быть функциональными, экономичными и эстетичными – они должны быть удобны в использовании, просты в обслуживании, на них должно быть приятно взглянуть, и все это – за разумную цену», - сказала главный специалист инженерного отдела Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Эва Талло.