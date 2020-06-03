Улица Роозикрантси в центре Таллинна закроется на ремонт на все лето

Первый этап работ затронет участок от бульвара Каарли до дома по адресу Роозикрантси, 10а.

На улице Роозикрантси от бульвара Каарли до Пярнуского шоссе будет обновлено покрытие проезжей части и пешеходных дорожек, приведены в порядок бордюры, упорядочено движение, а также создана новая ливневая канализация.

Местным жителям будет обеспечен доступ домой. Если возникнет необходимость временно ограничить доступ домой, то об этом будут договариваться с владельцем здания.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства проектную документацию подготовила фирма Reaalprojekt OÜ. Работы проводит фирма InfraRoad OÜ. Кроме дорожных работ, при финансировании AS Tallinna Vesi будут реконструированы канализационные трубы. Общая стоимость работ 707 000 евро, из них 237 000 евро в качестве софинансирования выделит AS Tallinna Vesi. Работы планируется завершить к 30 августа.