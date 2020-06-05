В порту и аэропорту можно будет провериться на антитела к коронавирусу

Тест позволит выявить, контактировал ли человек с вирусом — то есть, с высокой вероятностью переболел им. Для тестирования используются пожертвованные государству экспресс-тесты на коронавирус, сообщил департамент.

Тестирование будет добровольным и предназначено для жителей Эстонии, пользующихся для поездок Таллиннским портом и Таллиннским аэропортом. Для пассажиров тест будет бесплатным. После тестирования нужно будет также заполнить анкету, которая поможет в интерпретации результатов теста и позже позволит оценить, у скольких жителей страны есть антитела к коронавирусу. Кровь для теста берут из пальца.

В соответствии с распоряжением правительства Департамент здоровья должен с понедельника организовать в Таллиннском порту и аэропорту массовое экспресс-тестирование и разработать дальнейший план действий, чтобы использовать полученные государством в качестве пожертвования экспресс-тесты. Если интерес к тестам будет высоким, период тестирования может быть продлен.

Департамент здоровья напоминает, что несмотря на то, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.