В Пярну дети едва не попали в беду: на помощь пришли пляжные спасатели

В среду после 13 часов спасатели на пляже в Пярну заметили двух девочек примерно шести-семи лет, игравших в вод надувной резиновой лодкой, сообщила охранная компания G4S. Из-за приземного ветра возникла опасность, что дети могут оказаться за линией буев в глубокой воде, а оттуда их лодочка будет дрейфовать в залив Пярну. В воде с девочками был родитель.

Дети со своей игрушкой стали приближаться к линии буев, отмечающей конец зоны купания, где вода глубиной выше головы ребенка. Береговая охрана на лодке добралась до девочек и направила их обратно к берегу, охраняя детей, пока они вместе с родителем не оказались на мелководье.