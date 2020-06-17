В центре Таллинна создаются дополнительные возможности для движения велосипедистов.

«Поскольку в последние годы город сосредоточился и внес большой вклад в создание пешеходно-велосипедных дорожек, а также объединение уже имеющихся велодорожек в единую сеть, попробуем наладить велосипедное движение и в центре города, - сказал Андрей Новиков. – Создание общей для автобусов и велосипедов проезжей части возможно лишь в некоторых местах центральной части города Südalinn, где нет пространства для иных решений и реальная скорость движения общественного транспорта сравнима со скоростью движения велосипедистов. Südalinn – один из сложнейших районов Таллинна, где исторически сложилась сеть улиц и найти из-за этого идеально подходящее решение часто очень сложно или вообще невозможно».