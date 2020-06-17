В центре Таллинна создаются дополнительные возможности для движения велосипедистов.

Таллинн создает в центре города дополнительные возможности для движения велосипедистов, и, учитывая схему дорог, одной из них может стать создание общей для общественного транспорта и велосипедов проезжей части.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, цель города – создать в центре дополнительные возможности для передвижения на велосипеде.
«Поскольку в последние годы город сосредоточился и внес большой вклад в создание пешеходно-велосипедных дорожек, а также объединение уже имеющихся велодорожек в единую сеть, попробуем наладить велосипедное движение и в центре города, - сказал Андрей Новиков. – Создание общей для автобусов и велосипедов проезжей части возможно лишь в некоторых местах центральной части города Südalinn, где нет пространства для иных решений и реальная скорость движения общественного транспорта сравнима со скоростью движения велосипедистов. Südalinn – один из сложнейших районов Таллинна, где исторически сложилась сеть улиц и найти из-за этого идеально подходящее решение часто очень сложно или вообще невозможно».
Если на отрезке от Каубамая до площади Виру уже нанесена дорожная разметка, то сейчас ведется подготовка к созданию похожей объединенной проезжей части на Нарвском шоссе и Пярнуском шоссе возле кольца Виру и на Пярнуском шоссе возле церкви Яани. Также подготовка ведется на Тоомпуйестеэ возле Балтийского вокзала и бастионов Сконе.