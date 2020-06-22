Пассажиры Elron негодуют: поезд останавливается, но двери не открываются

В частности, беспокойство читателя вызывает экспресс-маршрут до Вильянди, который останавливается только на части остановок. Поезд стоит на станции Лелле каждый вечер в течение 3 минут, но двери не открываются, потому что у поезда нет остановки на этом маршруте. Мы публикуем полный текст письма, отправленного читателем:

«Elron в очередной раз удалось невероятным образом поиздеваться над пассажирами. Я осмелюсь назвать это так, потому что других слов не найти. Железнодорожная линия № 041 Таллинн-Вильянди покидает столицу в 20:24 и прибывает на железнодорожный вокзал Лелле в 21:27. Поезд останавливается в Лелле на 3 минуты и ждет поезда Тюри-Таллинн № 376, который прибывает туда в 21:30. Экспресс-поезд Вильянди не открывает двери, потому что в Лелле нет запланированной остановки.

Я неоднократно спрашивал у Elron, почему у вильяндиского экспресса не может быть остановки в Лелле, если поезд стоит там в течение 3 минут. До сих пор реакция компании была ограничена довольно абсурдным оправданием того, что если в Лелле сделать остановку, то и другие более мелкие станции потребуют остановки, и экспресс-линия Вильянди утратит свое значение ».

Отвечает директор Elron по продажам и развитию Ронни Конго: