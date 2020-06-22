Пассажиры Elron негодуют: поезд останавливается, но двери не открываются

На протяжении многих лет пассажиры Elron неоднократно высказивали свои мнения о расписаниях компании. Редакция Postimees получила письмо обеспокоенного читателя, согласно которому расписание Elron иногда заставляет пассажиров хвататься за головы.
В частности, беспокойство читателя вызывает экспресс-маршрут до Вильянди, который останавливается только на части остановок. Поезд стоит на станции Лелле каждый вечер в течение 3 минут, но двери не открываются, потому что у поезда нет остановки на этом маршруте. Мы публикуем полный текст письма, отправленного читателем:
«Elron в очередной раз удалось невероятным образом поиздеваться над пассажирами. Я осмелюсь назвать это так, потому что других слов не найти. Железнодорожная линия № 041 Таллинн-Вильянди покидает столицу в 20:24 и прибывает на железнодорожный вокзал Лелле в 21:27. Поезд останавливается в Лелле на 3 минуты и ждет поезда Тюри-Таллинн № 376, который прибывает туда в 21:30. Экспресс-поезд Вильянди не открывает двери, потому что в Лелле нет запланированной остановки.
Я неоднократно спрашивал у Elron, почему у вильяндиского экспресса не может быть остановки в Лелле, если поезд стоит там в течение 3 минут. До сих пор реакция компании была ограничена довольно абсурдным оправданием того, что если в Лелле сделать остановку, то и другие более мелкие станции потребуют остановки, и экспресс-линия Вильянди утратит свое значение ».
Отвечает директор Elron по продажам и развитию Ронни Конго:
«У поездов бывают технические остановки, и они меняются в зависимости от расписания движения - сегодня она может быть, например, в Ракке, а в следующий момент - в Килтси. Нет смысла менять остановки поезда с каждым временным расписанием, в данном случае - остановки на линии "Вильянди экспресс." На станции Лелле сейчас по временному графику из-за ремонтных работ останавливаются все поезда. В то же время из Таллинна до Лелле можно добраться восемь раз в день, при том, что, например, до Нарвы и Йыхви - только четыре раза, а до Раквере - пять раз. Поэтому неверно утверждать, что железнодорожное сообщение Лелле неоправданно плохое, а совсем наоборот. К сожалению, количество пользователей на станции Лелле сейчас не настолько велико, чтобы оправдать остановку экспрессов».