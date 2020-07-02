Строительство магазина Lidl в Тарту обойдется в три миллиона евро

Здание будет одноэтажным, его закрытая нетто-площадь составит 2300 кв. метров. Строительные работы предполагается завершить к июлю 2021 года.

Концерн Nordecon включает в себя предприятия, которые ориентированы на управление проектами и генеральный подряд в строительстве зданий и сооружений.