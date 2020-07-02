Строительство магазина Lidl в Тарту обойдется в три миллиона евро

Входящее в строительный концерн Nordecon предприятие Nordecon Betoon OÜ подписало договор подряда с фирмой Lidl Eesti OÜ о строительстве в Тарту торгового здания по адресу Калда-теэ, 29. Общая стоимость строительных работ составит почти три миллиона евро плюс налог с оборота.
Здание будет одноэтажным, его закрытая нетто-площадь составит 2300 кв. метров. Строительные работы предполагается завершить к июлю 2021 года.
Концерн Nordecon включает в себя предприятия, которые ориентированы на управление проектами и генеральный подряд в строительстве зданий и сооружений.
Консолидированный доход концерна от продажи за 2019 год составил 234 млн евро. В концерне Nordecon в настоящий момент работает приблизительно 700 человек. С 18.05.2006 акции материнского предприятия котируются в основном списке Таллиннской биржи NASDAQ.