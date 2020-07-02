Чт, 2.07.2020
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Строительство магазина Lidl в Тарту обойдется в три миллиона евро

Lidl

ФОТО: Margus Ansu

Входящее в строительный концерн Nordecon предприятие Nordecon Betoon OÜ подписало договор подряда с фирмой Lidl Eesti OÜ о строительстве в Тарту торгового здания по адресу Калда-теэ, 29. Общая стоимость строительных работ составит почти три миллиона евро плюс налог с оборота.

Здание будет одноэтажным, его закрытая нетто-площадь составит 2300 кв. метров. Строительные работы предполагается завершить к июлю 2021 года.

Концерн Nordecon включает в себя предприятия, которые ориентированы на управление проектами и генеральный подряд в строительстве зданий и сооружений. 

Консолидированный доход концерна от продажи за 2019 год составил 234 млн евро. В концерне Nordecon в настоящий момент работает приблизительно 700 человек. С 18.05.2006 акции материнского предприятия котируются в основном списке Таллиннской биржи NASDAQ.

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