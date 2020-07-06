Правительство вновь открывает границы для жителей 14 стран за пределами ЕС

«Сегодня мы установили критерии для поездок в целях работы и учебы, которые дадут определенность учащимся и предпринимателям. Распространение COVID-19 в Европе замедлилось, однако его рост во всем мире продолжается. Мы хотим защитить благополучие и здоровье жителей Эстонии, но при этом обеспечить и повседневное функционирование экономики», — сказал премьер-министр Юри Ратас. «В целях учебы и работы в Эстонию можно въехать из всех стран, однако в отношении регионов с высоким числом случаев заражения будут действовать ограничения, ответственность за выполнение которых будут нести как прибывшее лицо, так и приглашающая сторона. Для обычных путешествий будем следовать установкам Европейского союза».

Согласно распоряжению правительства, в целях работы или учебы в Эстонию могут въезжать лица без симптомов заболевания из всех стран. Без ограничений в Эстонию можно въезжать из тех стран, где за последние две недели количество зараженных на 100 000 человек составило меньше 16.

По прибытии из не входящих в Европейский союз стран, где количество зараженных выше 16 на 100 000 человек, въезжающие в Эстонию в целях учебы или работы лица должны оставаться на самоизоляции, которая будет организована в сотрудничестве с работодателем или учебным учреждением. Должны быть обеспечены и транспорт, и проживание в 14-дневный период самоизоляции, а также человек должен сдать два теста на коронавирус, из которых один выполняется по прибытии в Эстонию, второй — на 14-й день пребывания здесь. Работник может приступить к работе в Эстонии на 15-й день пребывания в Эстонии в том случае, если его второй тест будет отрицательным.

Ограничения действуют при въезде в Эстонию также из тех стран, данные о числе зараженных в которых являются недостаточными и опасность распространения вируса в которых выше. Список этих стран будет опубликован на домашней странице министерства иностранных дел.

Кроме того, опираясь на рекомендации Совета Европейского союза, граница Эстонии будет открыта жителям четырнадцати не входящих в Европейский союз государств с низким уровнем заражения. Начиная с сегодняшнего дня в Эстонию могут въезжать жители Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногории, Южной Кореи, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

К иностранцам, прибывающим в Эстонию из находящихся в списке стран вне ЕС с низким уровнем заражения или транзитом через страны ЕС, в которых число зараженных на 100 000 жителей составляет менее 16, 14-дневное ограничение на передвижение не применяется. Список третьих стран, из которых въезд в Эстонию разрешен, будет обновляться через каждые две недели на домашней странице министерства иностранных дел.