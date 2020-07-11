Обзор ⟩ Сколько стоят квартиры в новых домах в разных городах Эстонии?

Хотя больше новых многоквартирных домов появляется в Харьюмаа, портал Kodustiil предлагает ознакомиться с новостройками и в других частях Эстонии.
Дома, построенные в мае этого года, энергоэффективны, просторны и красивы. Ориентировочная средняя стоимость отопления в месяц бокса рядного дома с энергосбережением класса B составляет приблизительно 20 евро. Каждый жилой бокс имеет во дворе два парковочных места.
Новый жилой комплекс Puiestee kodud состоит из двух домов в общей сложности на 30 квартир. Меньший дом с восемью квартирами расположен на одной стороне участка, больший дом стоит в глубине участка. Между домами приятная просторная лужайка, на которой запланирована детская игровая площадка с песочницей, скамейками и качелями.
Новый жилой комплекс под названием Ratsuri majad строится на улице Тонди и будет состоять как из новых домов, так и из реставрированного здания конюшни, входящей в архитектурный ансамбль старинных воинских казарм. В комплексе планируются квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных. Проект выполнен с учетом требований Департамента охраны памятников.
В Раквере продаются квартиры разных размеров с современными решениями как для больших, так и для маленьких семей. При строительстве этих жилых домов в тихом пригороде большое внимание было уделено энергоэффективности класса B: использованы селективные стекла и вентиляционная система с рекуперацией.
Sadama 28 - это просторный и светлый рядный дом на берегу моря в курортном городе Хаапсалу. Дом расположен в самом начале знаменитого променада и рядом с пристанью для яхт. Архитектор здания, Эмиль Урбель, превосходно использовал местоположение, предусмотрев вид на море из окон каждой квартиры. В каждой квартире есть балкон.