Обзор ⟩ Сколько стоят квартиры в новых домах в разных городах Эстонии?

Рядные дома Rannarida. ФОТО: City24

Дома, построенные в мае этого года, энергоэффективны, просторны и красивы. Ориентировочная средняя стоимость отопления в месяц бокса рядного дома с энергосбережением класса B составляет приблизительно 20 евро. Каждый жилой бокс имеет во дворе два парковочных места.

Жилой комплекс Puiestee kodud. ФОТО: KV.EE

Новый жилой комплекс Puiestee kodud состоит из двух домов в общей сложности на 30 квартир. Меньший дом с восемью квартирами расположен на одной стороне участка, больший дом стоит в глубине участка. Между домами приятная просторная лужайка, на которой запланирована детская игровая площадка с песочницей, скамейками и качелями.

Жилой комплекс Ratsuri majad. ФОТО: KV.EE

Новый жилой комплекс под названием Ratsuri majad строится на улице Тонди и будет состоять как из новых домов, так и из реставрированного здания конюшни, входящей в архитектурный ансамбль старинных воинских казарм. В комплексе планируются квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных. Проект выполнен с учетом требований Департамента охраны памятников.

Жилой дом Mõisavälja kodud. ФОТО: KV.EE

В Раквере продаются квартиры разных размеров с современными решениями как для больших, так и для маленьких семей. При строительстве этих жилых домов в тихом пригороде большое внимание было уделено энергоэффективности класса B: использованы селективные стекла и вентиляционная система с рекуперацией.

Рядный дом на Садама, 28. ФОТО: City24