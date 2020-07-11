Сб, 11.07.2020
Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус. Аркадий Попов

Обзор ⟩ Сколько стоят квартиры в новых домах в разных городах Эстонии?

Ratsuri majad.

ФОТО: KV.EE

Хотя больше новых многоквартирных домов появляется в Харьюмаа, портал Kodustiil предлагает ознакомиться с новостройками и в других частях Эстонии.

Рядные боксы Rannarida в Пярну, цены начиная с 217 000 евро

Рядные дома Rannarida.

ФОТО: City24

Дома, построенные в мае этого года, энергоэффективны, просторны и красивы. Ориентировочная средняя стоимость отопления в месяц бокса рядного дома с энергосбережением класса B составляет приблизительно 20 евро. Каждый жилой бокс имеет во дворе два парковочных места.

Квартиры в жилом комплексе Рuiestee kodud в Тарту, цены начиная с 69 900 евро

Жилой комплекс Puiestee kodud.

ФОТО: KV.EE

Новый жилой комплекс Puiestee kodud состоит из двух домов в общей сложности на 30 квартир. Меньший дом с восемью квартирами расположен на одной стороне участка, больший дом стоит в глубине участка. Между домами приятная просторная лужайка, на которой запланирована детская игровая площадка с песочницей, скамейками и качелями.

Квартиры в комплексе Ratsuri majad в Таллинне, цены начиная с 119 900 евро

Жилой комплекс Ratsuri majad.

ФОТО: KV.EE

Новый жилой комплекс под названием Ratsuri majad строится на улице Тонди и будет состоять как из новых домов, так и из реставрированного здания конюшни, входящей в архитектурный ансамбль старинных воинских казарм. В комплексе планируются квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных. Проект выполнен с учетом требований Департамента охраны памятников.  

Квартиры в комплексе Mõisavälja kodud в Раквере, цены начиная с 53 760 евро

Жилой дом Mõisavälja kodud.

ФОТО: KV.EE

В Раквере продаются квартиры разных размеров с современными решениями как для больших, так и для маленьких семей. При строительстве этих жилых домов в тихом пригороде большое внимание было уделено энергоэффективности класса B: использованы селективные стекла и вентиляционная система с рекуперацией.

Боксы в рядных домах в Хаапсалу, цены начиная с 290 000 евро

Рядный дом на Садама, 28.

ФОТО: City24

Sadama 28 - это просторный и светлый рядный дом на берегу моря в курортном городе Хаапсалу. Дом расположен в самом начале знаменитого променада и рядом с пристанью для яхт. Архитектор здания, Эмиль Урбель, превосходно использовал местоположение, предусмотрев вид на море из окон каждой квартиры. В каждой квартире есть балкон.

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