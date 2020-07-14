Артисты, из-за коронавируса выступавшие онлайн, в субботу дадут в Силламяэ живой концерт

В выходные на бульваре Виру в Силламяэ будет проходить ярмарка. Организаторы мартовских онлайн-концертов решили воспользоваться этим мероприятием, чтобы провести концерт.

“Артисты, которые выступали онлайн, говорили - если коронавирус уйдет, как только разрешат концерты, мы повторим всё для зрителей на улице, - рассказал организатор концерта Игорь Малышев. - Первый живой концерт на улице состоится 18 июля”.

Состав артистов всё же немного отличается от того, что был в марте на “карантинных концертах”. Так, например, в Силламяэ споет аргентинец Игнасио Янторно-Эскудеро, который с недавних пор живет в Эстонии, выступает и преподает вокал. Также в Силламяэ выступят артисты из Таллинна, Маарду, Нарвы. А откроет оффлайн-концерт в 11 часов известный в городе певец Александр Городничев.