Артисты, из-за коронавируса выступавшие онлайн, в субботу дадут в Силламяэ живой концерт

Как в марте писал Rus.Postimees, через несколько дней после объявления чрезвычайного положения молодежный центр Силламяэ организовал серию концертов, в которых музыканты из Ида-Вирумаа и Таллинна выступали в прямом эфире в YouTube. В ближайшие выходные проект, наконец, переезжает в оффлайн - в субботу состоится большой концерт. По словам организатора, артисты хотят дать живой концерт до “второй волны”, когда, возможно, снова придется самоизолироваться.
В выходные на бульваре Виру в Силламяэ будет проходить ярмарка. Организаторы мартовских онлайн-концертов решили воспользоваться этим мероприятием, чтобы провести концерт.
“Артисты, которые выступали онлайн, говорили - если коронавирус уйдет, как только разрешат концерты, мы повторим всё для зрителей на улице, - рассказал организатор концерта Игорь Малышев. - Первый живой концерт на улице состоится 18 июля”.
Состав артистов всё же немного отличается от того, что был в марте на “карантинных концертах”. Так, например, в Силламяэ споет аргентинец Игнасио Янторно-Эскудеро, который с недавних пор живет в Эстонии, выступает и преподает вокал. Также в Силламяэ выступят артисты из Таллинна, Маарду, Нарвы. А откроет оффлайн-концерт в 11 часов известный в городе певец Александр Городничев.
“Мы решили делать каждый месяц по концерты, пока коронавирус снова не придет или не станет слишком холодно, чтобы устраивать концерты на улице”, - сказал Игорь Малышев.