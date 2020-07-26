Вт, 28.07.2020
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  • Галерея: в таллиннском Старом порту останавливаются пустые круизные лайнеры

Галерея: в таллиннском Старом порту останавливаются пустые круизные лайнеры

В понедельник и вторник круизные лайнеры AidaAura и AidaCara без пассажиров на борту ошвартовались в Старом порту в Таллинне. 

AidaAura прибыла в Таллинн в понедельник, AidaCara - во вторник. Цель захода - пополнение запасов и заправка. На борту круизных лайнеров находятся только члены экипажа.

Немецкая круизная компания Aida Cruises имеет в общей сложности 13 судов. Компания объявила о начале первых круизов после коронакризиса в начале августа тремя судами AidaPerla, AidaMar и AidaBlu. Для начала это будут только короткие рейсы, начинающиеся в Германии.

Первое в этом сезоне круизное судно Таллиннского порта прибудет с пассажирами в порт Сааремаа. Судно Victoria I компании Tallink на борту с почти тысячей финских пассажиров войдет в порт Сааремаа 28 июля.

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