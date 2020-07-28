Пять секретных фото, или Как сделать дешевую кухню дорогой

Хотите сэкономить и при этом получить кухню, которая шикарно выглядит? Сделать это реально — InMyRoom рассказывает об этом с помощью авторов блога в Instagram @prosto.remont.
У вас нет возможности или желания заказать дорогую кухню? Вы можете сделать так, что при вполне умеренных вложениях результат будет казаться значительно более дорогим. Есть несколько вещей, которые наше подсознание отмечает как «это дорого». Ольга Бедина и Ксения Измайлова в своем блоге рассказали, как добиться такого эффекта.
Единая столешница
Самая простая модульная кухня будет выглядеть с ней значительно лучше и дороже. Особенно, если вы выберете интересный цвет или фактуру, а не стандартную расцветку. Подобрать вариант труда не составит — выбор огромен. На то, что цоколь у кухни будет не единый, никто и внимания не обратит.
Ручки
Как правило, у дешевых кухонь они идут в комплекте и высоким качеством не отличаются. Выбрасывайте их, увозите на дачу! Потраченные дополнительно дополнительно потраченные 50-60 евро визуально вытянут вашу кухню. Если отверстия под ручки уже сделаны, замерьте расстояние между ними, чтобы не промахнуться с размерами.
Фартук над рабочей поверхностью
Если вы делаете его из плитки, укладывайте ее уже после монтажа столешницы. Это дает совсем другой уровень аккуратности, и в таком случае можно будет обойтись без некрасивых пластиковых плинтусов вдоль стены.
Удачный подбор цветов
Постарайтесь гармонично подобрать цвета фасадов по цветам, а не собирать модули по принципу «человек ко всему привыкает». И здесь уже все будет зависеть от вашего вкуса и предпочтений.
Общие габариты
Если не получается подогнать модули по размеру идеально от стены до стены — или не делайте этого вообще, оставив промежуток, куда можно поставить цветок или вазу, или же найдите хорошего сборщика, который из существующих элементов соберет вам желаемое — сделает заглушки или полочки.
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