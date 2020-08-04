Фото ⟩ Три самые дорогие мызы Эстонии ждут будущих помещиков

1. Мыза Вихтерпалу, 3,2 млн евро
В построенной в 1820 году трехэтажной, полностью реновированной мызе площадью 2600 м2 - 29 комнат.
Впервые мыза была упомянута в 1586 году, а величественное здание усадьбы Вихтерпалу в стиле позднего классицизма было построено в 1820–1830 годах, когда оно принадлежало известной семье прибалтийских немцев фон Кнорринг.
Сейчас это - самая дорогая мыза в Эстонии, из выставленных на продажу на портале KV.EE.
2. Мыза Аркна, 1,8 млн евро
Выставлен на продажу и мызный комплекс Аркна, расположенный примерно на 30 гектарах и полностью сохранившийся. Мыза состоит из 16 строений, 11 из которых зарегистрированы как памятники архитектуры. Также неотъемлемой частью ансамбля усадьбы является относительно хорошо сохранившаяся ограда в виде стены и приусадебный парк, ухоженный нынешним собственником.
3. Мыза Конувере, 0,65 млн евро
В доме площадью 684 м2, известном с 1563 года, всего десять комнат.
К красивой, частично отреставрированной усадьбе Конувере, находящейся на южном берегу одноименной реки, ведет каштановая аллея. Рыцарская мыза находится недалеко от шоссе Таллинн-Пярну.
Главное здание усадьбы в стиле классицизма было построено в начале XIX века и украшено довольно редким архитектурным элементом - портиком с колоннами. Принадлежала усадьба дворянскому роду Ренненкампфф.