Вт, 4.08.2020
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Фото ⟩ Три самые дорогие мызы Эстонии ждут будущих помещиков

Vihterpalu mõis.

ФОТО: KV.EE

По данным портала недвижимости KV.EE, сейчас в Эстонии продается достаточно много загородных поместий. Kodustiil выбрал из списка три - самые дорогие мызы Эстонии. 

1. Мыза Вихтерпалу, 3,2 млн евро

В построенной в 1820 году трехэтажной, полностью реновированной мызе площадью 2600 м2 - 29 комнат.  

Впервые мыза была упомянута в 1586 году, а величественное здание усадьбы Вихтерпалу в стиле позднего классицизма было построено в 1820–1830 годах, когда оно принадлежало известной семье прибалтийских немцев фон Кнорринг. 

Сейчас это - самая дорогая мыза в Эстонии, из выставленных на продажу на портале KV.EE. 

Мыза Вихтерпалу.

ФОТО: KV.EE

2. Мыза Аркна, 1,8 млн евро

Выставлен на продажу и мызный комплекс Аркна, расположенный примерно на 30 гектарах и полностью сохранившийся. Мыза состоит из 16 строений, 11 из которых зарегистрированы как памятники архитектуры. Также неотъемлемой частью ансамбля усадьбы является относительно хорошо сохранившаяся ограда в виде стены и приусадебный парк, ухоженный нынешним собственником. 

Мыза Аркна.

ФОТО: KV.EE

3. Мыза Конувере, 0,65 млн евро

В доме площадью 684 м2, известном с 1563 года, всего десять комнат.

К красивой, частично отреставрированной усадьбе Конувере, находящейся на южном берегу одноименной реки, ведет каштановая аллея. Рыцарская мыза находится недалеко от шоссе Таллинн-Пярну.

Главное здание усадьбы в стиле классицизма было построено в начале XIX века и украшено довольно редким архитектурным элементом - портиком с колоннами. Принадлежала усадьба дворянскому роду Ренненкампфф.

Мыза Конувере.

ФОТО: KV.EE



 

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