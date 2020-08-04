Министр культуры попросит о карантинном исключении для участников ралли WRC

Министр культуры Тынис Лукас планирует в начале сентября обратиться к правительству с просьбой предоставить карантинное исключение для спортсменов, участвующих в чемпионате мира по ралли, и их команд, прибывающих из стран с более высоким, чем это разрешено, уровнем заражения, сообщает портал ERR.
В качестве одной из потенциальных мер безопасности также рассматривается отказ от зрителей.
«Ограничения на передвижение в законодительном смысле к ним не будут применяться, но они будут находиться в строгой изоляции, будут заниматься только деятельностью, связанной со своим видом спорта и не будут вступать в контакт с широкой общественностью», - пояснил министр культуры.
По словам Лукаса, спортсмены и команды будут размещаться в отдельных отелях, чтобы избежать контакта с большими группами. Цель состоит в том, чтобы спортсмены не завезли вирус и, наоборот, не заразились на месте.
Министр считает, что серия чемпионатов мира по ралли играет важную роль в эстонском спортивном ландшафте, а в случае необходимости можно отказаться от зрителей и еще больше усилить меры безопасности.