Министр культуры попросит о карантинном исключении для участников ралли WRC

В качестве одной из потенциальных мер безопасности также рассматривается отказ от зрителей.

«Ограничения на передвижение в законодительном смысле к ним не будут применяться, но они будут находиться в строгой изоляции, будут заниматься только деятельностью, связанной со своим видом спорта и не будут вступать в контакт с широкой общественностью», - пояснил министр культуры.

По словам Лукаса, спортсмены и команды будут размещаться в отдельных отелях, чтобы избежать контакта с большими группами. Цель состоит в том, чтобы спортсмены не завезли вирус и, наоборот, не заразились на месте.