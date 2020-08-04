Вт, 4.08.2020
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  • Министр культуры попросит о карантинном исключении для участников ралли WRC

Министр культуры попросит о карантинном исключении для участников ралли WRC

Peaministri, kultuuriministri, rahandusministri ning Rally Estonia pressikonverents. Tõnis Lukas.

ФОТО: Tairo Lutter

Министр культуры Тынис Лукас планирует в начале сентября обратиться к правительству с просьбой предоставить карантинное исключение для спортсменов, участвующих в чемпионате мира по ралли, и их команд, прибывающих из стран с более высоким, чем это разрешено, уровнем заражения, сообщает портал ERR

В качестве одной из потенциальных мер безопасности также рассматривается отказ от зрителей.

«Ограничения на передвижение в законодительном смысле к ним не будут применяться, но они будут находиться в строгой изоляции, будут заниматься только деятельностью, связанной со своим видом спорта и не будут вступать в контакт с широкой общественностью», - пояснил министр культуры.

По словам Лукаса, спортсмены и команды будут размещаться в отдельных отелях, чтобы избежать контакта с большими группами. Цель состоит в том, чтобы спортсмены не завезли вирус и, наоборот, не заразились на месте.

Министр считает, что серия чемпионатов мира по ралли играет важную роль в эстонском спортивном ландшафте, а в случае необходимости  можно отказаться от зрителей и еще больше усилить меры безопасности.

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