Судно с заразившимся коронавирусом экипажем ушло из Силламяэ в Финляндию

На норвежском грузовом корабле Yara Nauma, прибывшего из Силламяэ в Уусикаупунки, находится 12 человек, заразившихся коронавирусом. На корабле работает 21 член экипажа, из которых у 14 выявили инфекцию. Двое инфицированных остались в Эстонии на лечение, пишет Yle.