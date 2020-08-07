Судно с заразившимся коронавирусом экипажем ушло из Силламяэ в Финляндию

На норвежском грузовом корабле Yara Nauma, прибывшего из Силламяэ в Уусикаупунки, находится 12 человек, заразившихся коронавирусом. На корабле работает 21 член экипажа, из которых у 14 выявили инфекцию. Двое инфицированных остались в Эстонии на лечение, пишет Yle.
Компания Yara Suomi сообщила, что одного члена экипажа доставят на скорой помощи на медицинский осмотр. Остальные не будут покидать борт судна.
По словам исполнительного директора компании Томми Хевоноя, во время разгрузки корабля на него войдет только один сотрудник компании в защитной одежде. Корабль продолжит свой путь сразу после разгрузки.