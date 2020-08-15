Галерея ⟩ Солдаты и офицеры НАТО открыли велопробег по всей Эстонии

Вчера возле стоянки Тартуского Kaubamaja ​​солдаты НАТО отвечали на вопросы интересующихся, давали примерять снаряжение и залезать в танк. Турне «Вело НАТО», организованное союзниками НАТО, началось сегодня в Тарту и пройдет до западного побережья Эстонии через Сааремаа и Хийумаа, после чего продолжится в Таллинне и Нарве. Финиш запланирован на 21 августа.

«Это замечательная демонстрация единства и духа сотрудничества, которые давно установились между Силами обороны Эстонии и британскими и датскими войсками здесь, в Эстонии, в форме боевой группы НАТО», - сказал полковник Пол Клейтон, командующий боевой группой НАТО в Эстонии. По словам Клейтона, когда он приехал служить в Эстонию, то первым посмотрел на велосипедную дорожку на карте Эстонии, и у него возникла идея отправиться в путешествие по Эстонии с солдатами. 16 месяцев спустя, сегодня, идея сбылась. «Цель состоит в том, чтобы насладиться красивой сельской местностью Эстонии, поставив перед собой физический вызов». Клейтон добавил, что он не боится преодолевать более 1000 километров и что большие задачи должны быть разделены на небольшие этапы и сосредоточены на одном участке за раз.

Датский врач майор Кристен Мадсен сказал, что он был в Эстонии в Тапа и Таллинне, но хотел увидеть местную природу. Он ни в коем случае не готовился к велосипедным прогулкам по Эстонии, но в Тапа после выполнения своих обязанностей он регулярно проезжал до 100 километров за раз.

Майор Андрес Бланк отметил, что он тоже не тренировался для выполнения этой задачи, но каждое утро он ездит на работу на велосипеде 20 километров. «Это предприятие развивает сотрудничество между разными народами, и спорт в любом случае полезен для здоровья», - добавил Бланк.

Команда отправится в Таллинн в среду, 19 августа, а затем завершит тур в Нарве в пятницу, 21 августа.

В течение всего тура боевая группа НАТО будет организовывать встречи «Знакомство с солдатом», которые совпадают с прибытием велосипедной команды в Тарту, Пярну, Таллинн и Нарву. В рамках мероприятий у эстонцев будет возможность встретиться с солдатами боевой группы НАТО, увидеть часть их оборудования (от небольшого оружия до бронетехники) и узнать больше об усилении присутствия НАТО и союзников здесь, в Эстонии.