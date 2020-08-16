Полиция стала активнее проверять велосипедистов из-за роста числа ДТП

Рейды проводятся одновременно в нескольких местах с интенсивным велосипедным движением. В ходе каждого рейда обычно проводятся беседы с 10-20 людьми, из которых штрафы выписываются в двух-трех случаях.

«Во время рейдов полиция обращает внимание на то, чтобы у велосипедистов младше 16 лет был надет шлем, а велосипед оснащен светоотражателями и огнями спереди и сзади. В случае взрослых обращают внимание на то, чтобы они держали руль обеими руками, ездили в соответствии с правилами и не пользовались смартфоном во время движения», - пояснил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Виллу Кюттнер.