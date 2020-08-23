В Эстонии подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра населения, пять положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа, один из Харьюмаа (Таллинн) и один из Тартумаа.

Что касается одного случая из Тартумаа, то речь идет о близком контакте с ранее зараженным, а источник заражения жителя Харьюмаа еще выясняется.

Четыре новых случая в Ида-Вирумаа связаны с очагом заражения на шахте Estonia: заболел один работник и трое находившихся в близком контакте. Обстоятельства заражения еще одного жителя Ида-Вирумаа выясняются.

В Ида-Вирумаа с двумя очагами заражения связано более 30 случаев заболевания

В Ида-Вирумаа с так называемым очагом заражения «Jõhvi Kelder» на данный момент связано девять посетителей бара, из которых двое являются работниками шахты Estonia. Всего с этим очагом связаны 15 человек, из них шестеро — члены семьи и знакомые посетителей бара.

На шахте Estonia всего заразились 13 работников, из них двое находились в баре «Jõhvi Kelder». Также заразились семеро членов семьи и знакомых работников шахты. Поскольку двое первых зараженных работников шахты относятся к очагу заражения в баре, с очагом заражения в шахте Estonia связаны на данный момент 18 случаев.

Из больницы выписали двух человек

По состоянию на утро 23 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 10 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. Домой были выписаны два человека. Была открыта одна новая история болезни с COVID-19. Информации о новых смертельных случаях за сутки не поступало, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек. На сегодняшний день в больницах завершено 402 случая заболевания COVID-19 у 389 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2024 человека. Из них истории болезни 1 543 человек завершены (76,2%), у 481 человека (23,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 тыс. человек за последние 14 дней составляет 9,1.

Всего в Эстонии сделано почти 141 тысяча первичных тестов, из них 2 272, т. е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Также вы можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются кодами анонимно, потому и страна, и производитель приложения, и производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.