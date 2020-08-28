Видео ⟩ Болельщики назвали Роналду автором самого красивого гола Лиги чемпионов в сезоне-2019/20

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) представил пятерку самых красивых голов завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов по итогам голосования болельщиков, пишет Newsru.
Лучшим в сезоне-2019/20 был признан невероятный удар из-за пределов штрафной площади португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по воротам французского "Лиона" (2:1) в ответном матче 1/8 финала, который прошел 7 августа в Турине.
Роналду тогда сделал дубль и принес туринцам победу, но по сумме двух матчей в четвертьфинал вышла французская команда.
Goal of the Tournament results:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020
🥇 Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)
🥈 Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit
🥉 Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus
4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)
5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47
Второй по красоте гол был забит полузащитником немецкого "Лейпцига" Марселем Забитцером питерскому "Зениту" (2:1) в третьем туре группового раунда. Третье место отдали полузащитнику "Ювентуса" Хуану Куадрадо, поразившему ворота мадридского "Атлетико" (2:2) в первом туре.
В топ-5 также вошли голы нападающего "Барселоны" Луиса Суареса и хавбека "Баварии" Сержа Гнабри.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, в этой номинации было подсчитано 400 тысяч голосов. Однако официальную десятку лучших голов минувшего розыгрыша Лиги чемпионов позднее объявят технические обозреватели. Подобная десятка лучших голов Лиги Европы была обнародована накануне.
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