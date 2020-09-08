Еще один студент Тартуского университета заразился коронавирусом

По данным Департамента здоровья, у студента, изучающего романистику - 50 близких знакомых, не все из которых имеют отношение к университету. Сотрудники Департамента здоровья связались со всеми близкими контактами, и им было дано распоряжение оставаться на самоизоляции.

Академический секретарь Тартуского университета Тынис Карки не смог подтвердить, что речь идет о студенте факультета романистики, но знал, что студент учится на отделении гуманитарных наук и искусств. Это отделение также включает в себя факультет романской филологии.

На изоляцию отправлен не весь курс инфицированного, а те, кто контактировал с ним. Карки пояснил, что по многим направлениям в университете нет единого плана уроков, и поэтому студенты нескольких специальностей сидят вместе на лекциях.

В настоящее время в Тартуском университете два человека больны коронавирусом. В субботу Postimees сообщал, что студент третьего курса юридического факультета заразился коронавирусом. Людей, которые были в университете в один день с заболевшим, отправили на самоизоляцию.

По словам Лухт, в связи с этим случаем был добавлен один зараженный человек, который на самом деле не имеетотношения к университету.